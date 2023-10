Ausrichtung planetarischer Nebel im Zusammenhang mit nahen Doppelsternen

Wissenschaftler der University of Manchester und der University of Hong Kong haben Fortschritte beim Verständnis der mysteriösen Ausrichtung planetarischer Nebel gemacht. Planetarische Nebel sind Gaswolken, die von sterbenden Sternen ausgestoßen werden. Diese Nebel bilden oft wunderschöne Strukturen, wie zum Beispiel Sanduhr- oder Schmetterlingsformen.

Vor fast einem Jahrzehnt entdeckte ein Doktorand aus Manchester namens Bryan Rees die Ausrichtung planetarischer Nebel, die Ursache blieb jedoch unbekannt. Die aktuelle Studie bestätigte die Ausrichtung und identifizierte eine bestimmte Gruppe von Sternen, die dafür verantwortlich sind: nahe Doppelsterne.

Das Forschungsteam untersuchte eine Ansammlung planetarischer Nebel im Galaktischen Bulge, der sich nahe dem Zentrum der Milchstraße befindet. Diese Nebel haben nichts miteinander zu tun und stammen von verschiedenen Sternen, es wurde jedoch festgestellt, dass sie nahezu parallel zur galaktischen Ebene am Himmel ausgerichtet sind.

Die Studie ergab, dass die Ausrichtung nur in planetarischen Nebeln mit einem nahen Begleitstern vorhanden ist. Der Begleitstern umkreist eng den Primärstern im Zentrum des Nebels. Andererseits weisen Nebel ohne enge Begleiter diese Ausrichtung nicht auf, was darauf hindeutet, dass die Ausrichtung mit der anfänglichen Trennung binärer Komponenten während der Sternentstehung zusammenhängt.

Diese Entdeckung bringt Wissenschaftler dem Verständnis der Ursache der Ausrichtung näher. Es bietet Einblicke in die Dynamik und Entwicklung der Bulge-Region der Milchstraße. Die Ausrichtung legt nahe, dass die schnelle Umlaufbewegung des Begleitsterns die Nebel formen und möglicherweise sogar dazu führen könnte, dass der Begleitstern innerhalb des Zentralsterns umkreist.

In zukünftigen Studien werden sich Wissenschaftler darauf konzentrieren, die Mechanismen hinter dieser Ausrichtung zu entschlüsseln. Das Verständnis der Sternentstehung im galaktischen Bulge ist ein komplexer Prozess, an dem verschiedene Faktoren wie Schwerkraft, Turbulenzen und Magnetfelder beteiligt sind. Die Bedeutung dieser Forschung liegt in der Entdeckung, dass die Ausrichtung in einer bestimmten Untergruppe planetarischer Nebel beobachtet wird.

Die Studie wurde mit dem Very Large Telescope des European Southern Observatory durchgeführt und untersuchte 136 bestätigte planetarische Nebel im Galaxienbulge. Für die Analyse wurden auch Fotos des hochauflösenden Hubble-Weltraumteleskops verwendet.

Diese Forschung wurde in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht.

