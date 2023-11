Erstaunliche Entdeckung: Die schnellere Rotation des Schwarzen Lochs Sagittarius A* enthüllt einen kosmischen Dynamo

By

Eine kürzlich von einem Team aus der Pennsylvania State University durchgeführte Studie hat ein fesselndes Geheimnis über das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße gelüftet. Sagittarius A*, wie das Schwarze Loch genannt wird, dreht sich mit bemerkenswert hoher Geschwindigkeit und hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Gefüge des umgebenden Universums.

Mithilfe von Daten, die vom Chandra-Röntgenobservatorium der NASA gesammelt wurden, untersuchte das Team um Ruth Daly die Rotationsgeschwindigkeit von Sagittarius A*. Obwohl Schwarze Löcher selbst keine Strahlung aussenden, erzeugt das spiralförmig in sie eindringende Material starke Reibung und erzeugt helle Röntgenemissionen. Diese Emissionen lieferten entscheidende Einblicke in die Rotation des Schwarzen Lochs.

Bemerkenswerterweise stellte das Team fest, dass sich Sagittarius A* mit einer Geschwindigkeit nahe dem theoretischen Maximum dreht. Auf einer Skala von 0 bis 1, wobei 1 die höchstmögliche Geschwindigkeit des Schwarzen Lochs darstellt, erzielte Sagittarius A* einen Wert zwischen 0.84 und 0.96. Diese hohe Rotationsgeschwindigkeit deutet darauf hin, dass das Schwarze Loch die umgebende Galaxie bei seiner Drehung mitzieht, ein Phänomen, das als „Frame Dragging“ bekannt ist.

Diese verblüffende Entdeckung stellt unser bisheriges Verständnis des Verhaltens supermassiver Schwarzer Löcher in Frage. Es zeigt sich, dass Schütze A* auf den ersten Blick in der Vergangenheit eine immense Menge an Masse verbraucht hat, während er einen erheblichen Teil der daraus gewonnenen Energie behalten hat.

Die Implikationen dieser Offenbarung gehen über Schütze A* allein hinaus. Der durch die Rotation des Schwarzen Lochs verursachte Verdrehungseffekt kann zu eigenartigen Vorkommnissen wie dem Gravitationslinseneffekt beitragen, bei dem Licht durch seine starke Schwerkraft abgelenkt wird. Darüber hinaus wirft diese Entdeckung Licht auf das größere Schwarze Loch M87, das im allerersten vom Event Horizon Telescope aufgenommenen Bild eine ähnlich schnelle Rotation zeigte.

Die bahnbrechenden Forschungsergebnisse des Penn State-Teams wurden in den Monthly Notices der Royal Astronomical Society veröffentlicht und sind frei zugänglich, sodass Experten weltweit tiefer in die Auswirkungen dieser außergewöhnlichen Entdeckung eintauchen können.

Häufigste Fragen

Was ist ein Schwarzes Loch?

Ein Schwarzes Loch ist eine Region im Weltraum, in der die Anziehungskraft so stark ist, dass sich nichts, nicht einmal Licht, seiner Kontrolle entziehen kann.

Was ist Schütze A*?

Sagittarius A* ist ein supermassereiches Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße, etwa 26,000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Es hat eine Masse, die etwa 4.2 Millionen Sonnen entspricht.

Was ist das Ziehen von Frames?

Frame Dragging ist ein Phänomen, das durch die Rotation eines Schwarzen Lochs verursacht wird. Es verdreht und verzerrt das Raum-Zeit-Gefüge rund um das Schwarze Loch und wirkt sich auf die Objekte und Materie in seiner Umgebung aus.

Was ist Gravitationslinseneffekt?

Unter Gravitationslinsen versteht man die Ablenkung des Lichts, die durch die Gravitationskraft eines massiven Objekts, beispielsweise eines Schwarzen Lochs, verursacht wird. Es kann das Erscheinungsbild von Objekten dahinter verzerren und vergrößern.