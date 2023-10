Die Verbindung zwischen Quasaren und Staub: Erkenntnisse aus neuer Forschung

Eine aktuelle Studie hat neues Licht auf den Zusammenhang zwischen Quasaren und der sie umgebenden Staubmenge geworfen. Quasare sind entfernte Galaxien mit extrem hellen Kernen, die von einem aktiv speisenden supermassereichen Schwarzen Loch angetrieben werden. Die Wechselwirkung zwischen Staub und Gas, die in das Schwarze Loch wirbeln, führt dazu, dass das Material ein intensives Leuchten ausstrahlt, das die Helligkeit aller anderen Sterne in der Galaxie übertrifft. Forscher haben nun herausgefunden, dass von mehr Staub umgebene Quasare tendenziell stärkere Radioemissionen aufweisen.

Quasare sind für ihre Leuchtkraft bekannt, wobei ihre Kerne aufgrund der Anwesenheit heller supermassereicher Schwarzer Löcher und der sie umgebenden Materieringe typischerweise blau erscheinen. Allerdings gibt es eine Untergruppe von Quasaren, die rot erscheinen, und die Gründe für dieses Phänomen sind bislang unklar. Um dies weiter zu erforschen, griffen Wissenschaftler auf das Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) zurück, das im Rahmen einer fünfjährigen Mission zur Kartierung großräumiger Strukturen im Universum eingesetzt wurde.

Mithilfe der DESI-Beobachtungen haben die Forscher die Rötung oder Staubmenge in einer Stichprobe von etwa 35,000 Quasaren gemessen. Sie fanden heraus, dass alle roten Quasare in ihrer Probe von erheblichen Mengen Staub umgeben waren, der sich hauptsächlich um die Zentralregionen der Galaxien befand. Diese in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlichten Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die Natur roter Quasare.

Die Hauptautorin der Studie, Victoria Fawcett, räumt ein, dass noch viele Fragen zu roten Quasaren unbeantwortet bleiben. Die Feststellung, ob verstärkte Radioemissionen durch Schwarzlochwinde oder Radiojets verursacht werden, ist ein Bereich, der weiterer Untersuchungen bedarf. Fawcett zeigt sich optimistisch, dass die wachsende Anzahl roter DESI-Quasare im Verlauf der Mission zu einem umfassenderen Verständnis dieser faszinierenden Objekte beitragen wird.

Während das Dark Energy Spectroscopic Instrument seinen primären Beobachtungslauf fortsetzt, wird erwartet, dass es optische Spektren von etwa drei Millionen Quasaren sammelt. Die durch DESI gewonnenen Erkenntnisse werden zweifellos eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung der Geheimnisse rund um Quasare und ihrer Beziehung zum Staub spielen.

