Die verzerrte Scheibe der Milchstraße und die Rolle der Dunklen Materie

Eine aktuelle Studie von Harvard-Astronomen am Center for Astrophysics | Harvard und Smithsonian (CfA) beleuchten die Besonderheiten der äußeren Scheibe der Milchstraße. Die Forscher haben herausgefunden, dass die verzogene und aufgeweitete Form der Scheibe durch das Vorhandensein eines geneigten Halos aus dunkler Materie, der die Galaxie umgibt, erklärt werden kann. Diese Entdeckung stützt nicht nur bestehende Theorien über die Entstehung der Milchstraße, sondern bietet auch Einblicke in die rätselhafte Natur der Dunklen Materie.

Die Milchstraße befindet sich in einer diffusen Wolke, die als Sternhalo bekannt ist und sich weit über die Galaxie hinaus erstreckt. Frühere Studien haben ergeben, dass der Sternhalo geneigt und elliptisch ist. Aufbauend auf dieser Erkenntnis gingen die Wissenschaftler in dieser neuen Studie von einer ähnlichen Form für den Halo aus dunkler Materie aus, der die gesamte Milchstraße und ihre Umgebung umfasst.

Da dunkle Materie nicht mit Licht interagiert, können ihre Anwesenheit und Eigenschaften nur durch indirekte Methoden erschlossen werden. Mithilfe von Modellen zur Berechnung der Umlaufbahnen von Sternen innerhalb eines geneigten und länglichen Halos aus dunkler Materie konnten die Forscher eine nahezu perfekte Übereinstimmung mit früheren Beobachtungen der ungeordneten und aufgeweiteten Natur der Galaxienscheibe erzielen.

Laut den Co-Autoren der Studie, Charlie Conroy und Lars Hernquist, bietet ein geneigter dunkler Halo eine elegante Erklärung sowohl für die Größe als auch für die Richtung der verzerrten Scheibe der Milchstraße. Während eine solche Haloform in Simulationen häufig vorkommt, stellt diese Studie die erste Untersuchung ihrer Auswirkungen auf unsere eigene Galaxie dar.

Die Ergebnisse dieser Forschung bestätigen auch die vorherrschende Annahme, dass die Milchstraße eine Kollision mit einer anderen Galaxie erlebt hat, ein Szenario, das Forscher seit langem vermutet haben. Das Vorhandensein eines falsch ausgerichteten und fußballförmigen Halos deutet darauf hin, dass die Galaxie ein Fusionsereignis erlebt hat.

Darüber hinaus könnte die Berechnung der wahrscheinlichen Form des Halos aus dunkler Materie in dieser Studie Einblicke in die Eigenschaften und die Teilchennatur der Dunklen Materie selbst liefern, die auf dem Gebiet der Physik noch immer schwer zu bestimmen sind. Die Abweichung von einer Kugelform in den Daten der Galaxie weist darauf hin, dass es Grenzen für die Interaktion der Dunklen Materie mit sich selbst gibt.

Sollten sich diese Erkenntnisse bestätigen, könnten sie den Weg für neue Methoden zur Untersuchung der unsichtbaren Dunklen Materie ebnen, die den Kosmos durchdringt. Dazu könnten innovative Techniken zur Erkennung der kinematischen Signaturen dunkler Sub-Halos gehören, bei denen es sich um kleine Halos aus dunkler Materie handelt, die um die Galaxie wirbeln.

Diese Studie eröffnet spannende Möglichkeiten, die Geheimnisse der Dunklen Materie zu entschlüsseln und ein tieferes Verständnis der Entwicklung unserer eigenen Galaxie zu erlangen. Durch die Untersuchung der einzigartigen Merkmale der Scheibe der Milchstraße kommen Astronomen einem Verständnis der Feinheiten des Kosmos näher.

Han, JJ, Conroy, C. & Hernquist, L. Ein geneigter dunkler Halo-Ursprung der Verzerrung und Ausbreitung der galaktischen Scheibe. Nat Astron (2023). DOI: 10.1038/s41550-023-02076-9