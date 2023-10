Astronomen entdecken unerwartete Objekte jenseits des Kuipergürtels

In SYFYs Show The Ark erscheint die Raumfahrt im Vergleich zu unserer eigenen realen Weltraumforschung unvorstellbar riesig und aufregend. Eine aktuelle Analyse von Archivdaten legt jedoch nahe, dass unser eigenes Sonnensystem möglicherweise noch größer ist als bisher angenommen. Die Besatzung der Ark One hätte auf ihrer Reise zu Proxima centauri, dem Stern, der uns am nächsten ist, die Gelegenheit gehabt, die äußersten Grenzen unserer himmlischen Nachbarschaft aus der Nähe zu sehen, wenn sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Stasiszustand befunden hätten.

Astronomen, die die Ränder des Sonnensystems untersuchen, verlassen sich auf Teleskope auf der Erde und im Weltraum, um entfernte Objekte zu beobachten. Typischerweise erstreckt sich unser Sonnensystem über etwa 50 Astronomische Einheiten (AE), was der durchschnittlichen Entfernung zwischen der Erde und der Sonne entspricht. Darüber hinaus gibt es größtenteils leeren Raum, und einige Raumschiffe wie Voyager und New Horizons wagen sich weiter vor.

Jüngste Analysen mithilfe künstlicher Intelligenz zur Untersuchung von Archivdaten des Subaru-Teleskops auf Hawaiis Vulkan Mauna Kea haben jedoch ein Dutzend Objekte entdeckt, die eine Umlaufbahn von mehr als 60 AE haben. Das ist fast eine Milliarde Meilen jenseits des vermuteten Endes des Kuipergürtels. Die Ergebnisse, die auf einer Planetenwissenschaftskonferenz vorgestellt wurden, müssen noch von Experten begutachtet werden. Sollten sie sich jedoch bestätigen, deuten sie darauf hin, dass sich der Kuipergürtel möglicherweise weiter ausdehnt als bisher angenommen.

Interessanterweise wurden zwischen 50 und 60 AE keine Objekte entdeckt, was auf eine mögliche Lücke zwischen zwei unterschiedlichen Gürteln schließen lässt. Die geringe Stichprobengröße der identifizierten Objekte macht es jedoch schwierig, konkrete Schlussfolgerungen zu ziehen.

Auch Beobachtungen der Raumsonde New Horizons stützen diese Erkenntnisse. Wissenschaftler gingen ursprünglich davon aus, dass die Menge an Weltraumstaub deutlich abnehmen würde, sobald die Sonde den Kuipergürtel verlässt. Dies war jedoch nicht der Fall, was darauf hindeutet, dass größere Objekte miteinander kollidierten und eine höhere Staubkonzentration erzeugten.

Die New Horizons-Sonde befindet sich derzeit in einer Entfernung von etwa 57 AE und wird voraussichtlich im Oktober 60 2024 AE erreichen. Wissenschaftler hoffen, dass sie, sobald sie diese Entfernung erreicht, einen dieser rätselhaften Weltraumfelsen erkunden und mehr darüber aufdecken kann, was dahinter liegt.

