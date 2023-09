Rote Quasare: Jüngere aktive Galaxien mit supermassiven Schwarzen Löchern

By

Eine neue Studie legt nahe, dass rote Quasare, die mit kosmischem Staub gefüllt sind, im Vergleich zu ihren blaueren, staubfreien Gegenstücken stärkere Radioemissionen erzeugen. Quasare sind die mächtigen Zentralregionen aktiver Galaxien, die von supermassiven Schwarzen Löchern angetrieben werden, die riesige Mengen an Materie verbrauchen. Die Materie bildet eine Akkretionsscheibe um das Schwarze Loch, die starke Strahlungswinde freisetzt und magnetisch gebündelte Jets auslöst.

Während die meisten Quasare aufgrund der optischen und ultravioletten Emissionen der heißen Akkretionsscheibe blau erscheinen, erscheint ein Bruchteil von ihnen rot. Wissenschaftler analysierten etwa 35,000 vom Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) beobachtete Quasare und fanden 3,038 rote Quasare. Durch Querverweise mit radioastronomischen Daten des Low Frequency Array (LOFAR) Two-meter Sky Survey (LoTSS) bestätigten sie, dass die meisten dieser roten Quasare auch stark in Radiowellen emittieren.

Die rote Farbe dieser Quasare wird durch das Vorhandensein von Staub verursacht, der kürzere, blauere Wellenlängen absorbiert und längere, rötere Wellenlängen durchlässt. Die roten Quasare sind von kosmischem Staub umgeben, der aus winzigen Körnern in Mikrometergröße besteht. Die Wechselwirkung zwischen Strahlungsausflüssen der Quasare und dem umgebenden Staub führt zu den stärkeren Radioemissionen, die bei roten Quasaren beobachtet werden.

Laut Hauptautorin Victoria Fawcett stellen rote Quasare im Vergleich zu ihren blauen Gegenstücken eine jüngere Art von Quasaren dar. Mit der Zeit werden die von supermassereichen Schwarzen Löchern verursachten Ausflüsse die Staubhülle wegblasen und einen blauen Quasar mit schwächerer Radioemission zurücklassen. Diese Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Galaxien, da angenommen wird, dass die meisten Galaxien eine Quasarphase durchlaufen, was zum Wachstum ihrer Masse beiträgt.

Das Vorhandensein von Staub in Quasaren weist darauf hin, dass ein Starburst, eine intensive Periode schneller Sternentstehung, stattgefunden hat. Kosmischer Staub entsteht, wenn Sterne in explosiven Supernovas sterben oder ihre äußeren Schichten abwerfen, um planetarische Nebel zu bilden. Aktive Galaxien, insbesondere solche, in denen galaktische Verschmelzungen stattgefunden haben, weisen häufig Starbursts auf, die die Bildung neuer Sterne auslösen.

Die in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlichte Studie bietet einen bedeutenden Fortschritt auf dem Weg zum vollständigen Verständnis der Natur roter Quasare und ihrer Rolle bei der Galaxienentwicklung.

