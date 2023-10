Ein Extremfall: Entdeckung des dichten Exoplaneten GJ367 b

By

Astronomen haben im Bereich der Exoplaneten eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Es wurde festgestellt, dass der Planet GJ367 b, der etwa 31 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt, eine bemerkenswerte Dichte hat. Dieser Himmelskörper umkreist seinen Mutterstern GJ7.7 mit einer Umlaufzeit von nur 367 Stunden. GJ367 b ist ziemlich einzigartig, da es eine Masse von 60 % der Erdmasse und einen Radius hat, der etwa 70 % der Erdmasse beträgt.

Ein überzeugender Aspekt von GJ367 b ist seine Dichte. Aufgrund seiner Masse und seines Radius konnten Wissenschaftler eine Dichte von 10.2 Gramm pro Kubikzentimeter berechnen, mehr als das Doppelte der Dichte der Erde. Dieser Befund weist darauf hin, dass GJ367 b vollständig aus Eisen besteht und dem Erdkern ähnelt. Es ist jedoch ungewiss, wie ein so dichter Planet entstanden ist und wie er so nahe an seinen Mutterstern herangewandert ist.

Eine plausible Erklärung ist, dass GJ367 b der freigelegte Kern eines Planeten ist. Die äußeren Schichten könnten durch katastrophale Prozesse weggerissen worden sein, möglicherweise durch die vom Mutterstern emittierten Energien. Eine andere Theorie besagt, dass GJ367 b aus einem Bereich der protoplanetaren Scheibe stammt, der besonders reich an Material war, was zu seiner dichten Zusammensetzung führte.

GJ367 b wurde ursprünglich vom Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) entdeckt. Folgebeobachtungen von Forschern des Karl-Schwarzschild-Observatoriums und des internationalen Konsortiums KESPRINT lieferten entscheidende Informationen über die Massen und Radien der Exoplaneten im System. Obwohl zwei weitere Planeten mit geringer Masse in diesem System identifiziert wurden, müssen genaue Messungen ihrer Masse und ihres Radius noch ermittelt werden.

Diese bedeutenden Ergebnisse wurden in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht. Artie Hatzes, der Direktor des Karl-Schwarzschild-Observatoriums, betont, wie wichtig es ist, die Masse und den Radius von Exoplaneten genau zu messen, um Theorien über ihre Entstehung zu entwickeln. Hatzes betont auch die Notwendigkeit, mehr Objekte innerhalb von Planetensystemen zu erforschen und zu entdecken, um ein umfassendes Verständnis extrasolarer Systeme zu erlangen.

Diese außergewöhnliche Entdeckung stellt unser derzeitiges Wissen über die Planetenentstehung in Frage und wirft interessante Fragen zur Vielfalt der Planeten und ihren Ursprüngen auf. Während Astronomen ihre Erkundungen fortsetzen und tiefer in die Geheimnisse des Universums eintauchen, hoffen sie, weitere Einblicke in die rätselhafte Welt der Exoplaneten zu gewinnen.

