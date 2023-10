Neues Rätsel: Ausrichtung von Novae entlang des Jets von M87

Wissenschaftler haben eine rätselhafte Ausrichtung zwischen Novae und einem Plasmastrahl in einer nahegelegenen supermassereichen Galaxie namens M87 entdeckt. Novae sind explosive Ereignisse, die auftreten, wenn ein Weißer Zwerg Stern Material von einem Nachbarstern ansammelt. M87 beherbergt auch einen massiven Plasmastrahl, der sich von seinem galaktischen Kern aus erstreckt. Bis vor kurzem glaubten Astronomen, dass diese beiden Phänomene nichts miteinander zu tun hätten. Neue Daten des Hubble-Weltraumteleskops zeigten jedoch, dass die Novae in M87 ungewöhnlich entlang des Jets ausgerichtet sind und nicht zufällig über die Galaxie verteilt sind.

Ein Team von Astronomen nutzte Daten aus zwei vom Hubble-Weltraumteleskop durchgeführten Durchmusterungen, um das Vorhandensein von 135 Novae in M87 zu bestätigen. Die Novae scheinen auf dem Weg des Jets mit unerwarteter Häufigkeit aufzutreten. Das Team gab an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Verteilung zufällig erfolgt, äußerst gering ist. Es bleibt jedoch unklar, ob diese Ausrichtung nur bei M87 auftritt oder bei Galaxien mit Jets häufig vorkommt.

Novae werden durch Explosionen auf der Oberfläche von Weißen Zwergsternen in Doppelsternpaaren verursacht. Der Weiße Zwerg sammelt Material von seinem Begleitstern an, was zu einer thermonuklearen Explosion führt. Unterdessen wird der galaktische Jet von M87 vom zentralen Schwarzen Loch angetrieben. Wenn Material spiralförmig in das Schwarze Loch strömt, bildet es eine Akkretionsscheibe und intensive Strahlung wird mit relativistischen Geschwindigkeiten durch den Strahl ausgestoßen.

Es gibt mehrere Theorien darüber, wie der Jet von M87 Novae auslösen könnte. Eine Möglichkeit besteht darin, dass die Strahlung des Jets Spendersterne erhitzt und den Stofftransfer zu den Weißen Zwergen erhöht. Die Mathematik stützt diese Theorie jedoch nicht, da die Strahlung zu schwach ist, um eine signifikante Wirkung zu erzielen. Ein weiterer Vorschlag ist, dass der Jet die Sternentstehung auslöst, was zu mehr Doppelsternsystemen und in der Folge zu mehr Novae führt. Diese Erklärung stimmt jedoch nicht mit Beobachtungen des Gegenstrahls der Galaxie überein.

Forscher erwägen andere Möglichkeiten, beispielsweise Stoßwellen des Jets, die Gas und Staub zusammentreiben und so Wolken aus interstellarem Medium bilden. Sobald diese Wolken Doppelsternsysteme erreichen, könnten sie die Materialansammlung verstärken und Novae auslösen. Eine andere Hypothese besagt, dass Stoßwellen Sterne erhitzen und so die Massentransferrate erhöhen könnten. Allerdings sind diese Ideen derzeit spekulativ und bedürfen weiterer Untersuchungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ausrichtung der Novae entlang des Jets von M87 für Astronomen ein faszinierendes Rätsel darstellt. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Phänomenen bleibt ungeklärt und Forscher arbeiten daran, die zugrunde liegende Ursache aufzudecken. Die erhöhte Novae-Rate entlang des Jets von M87 ist ein bedeutender Befund, der interessante Fragen über die Wechselwirkung zwischen galaktischen Jets und Sternexplosionen aufwirft.

Quellen:

– Universum heute