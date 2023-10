Astronomen entdecken neue Beweise dafür, dass Sterne ihren Geburtsorten entkommen

By

Astronomen sind seit langem fasziniert davon, wie Sterne ihre Geburtsorte verlassen und sich in der gesamten Galaxie ausbreiten, da dies eine entscheidende Rolle in der galaktischen Entwicklung spielt. Während theoretische Studien zwei mögliche Erklärungen für dieses Phänomen vorgeschlagen haben, sind die Beobachtungsdaten zu entweichenden Sternen nach wie vor begrenzt und unvollständig. Eine aktuelle bahnbrechende Studie, die von einem gemeinsamen Forscherteam der Nationalen Astronomischen Observatorien (NAOC) der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS), des Shanghai Observatory of CAS und der Universität Guangzhou durchgeführt wurde, hat jedoch ein neues Licht auf den Ausgangszustand der Flucht geworfen Sterne.

Mithilfe hochauflösender molekularer Spektrallinien beobachteten die Forscher mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Antenna Array (ALMA) zahlreiche junge Sternentstehungsregionen. Ihre Beobachtungen führten zur Entdeckung eines protostellaren Kerns in der Sternentstehungsregion G352.63-1.07, der eine deutliche Geschwindigkeitsverschiebung aufwies. Die im Kern beobachteten Moleküllinien lieferten überzeugende Beweise dafür, dass der Protostern eine andere Geschwindigkeit als seine Mutterwolke hatte, was darauf hindeutete, dass er dabei war, seinen Geburtsort zu verlassen.

Durch die Analyse der Spektralgeschwindigkeit der Moleküllinien stellten die Forscher fest, dass der Protostern im Vergleich zu seiner ursprünglichen Molekülwolke eine deutliche Blauverschiebung aufwies. Die Beobachtungen ergaben auch, dass der Kern einst ein innerer Teil der Wolke war, was die Annahme, dass der Stern entkommen sei, weiter stützt. Basierend auf der Fluchtgeschwindigkeit und dem räumlichen Versatz des Kerns schätzten die Forscher, dass der Ausbruch vor weniger als 4,000 Jahren stattfand, was ihn zu einem der jüngsten und energiereichsten Ereignisse in den Sternentstehungsregionen der Milchstraße machte.

Diese Entdeckung stellt frühere Annahmen über die Mechanismen in Frage, die Sterne dazu bringen, ihren Geburtsorten zu entkommen. Während die Fluchtgeschwindigkeit des Zentralsterns geringer ist als die von Hochgeschwindigkeits-Auswurfsternen, die in Sternhaufen entstehen, ist sie mit der durchschnittlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit junger Sterne vergleichbar. Diese Ergebnisse legen nahe, dass der Kollaps von Molekülwolken eine wichtige Rolle bei der Flucht von Sternen spielt.

Zukünftig plant das Team, tiefer in seine Untersuchungen einzutauchen und sich dabei auf Wechselwirkungen zwischen mehreren Sternen und die Expansion explosiver Gase in der Sternentstehungsregion G352.63-1.07 zu konzentrieren. Durch die Erforschung dieser Dynamik hoffen Astronomen, ein umfassenderes Verständnis der Kräfte zu erlangen, die beim Entweichen junger Sterne wirken.

FAQ

1. Was führt dazu, dass Sterne ihren Geburtsort verlassen?

Sterne können aufgrund von Wechselwirkungen in jungen Mehrfachsternsystemen oder aufgrund kinetischer Energie, die beim Kollaps oder bei Wechselwirkungen von Molekülwolken oder -klumpen entsteht, aus ihren Geburtsorten entkommen.

2. Wie wurde die Flucht eines Protosterns beobachtet?

Ein gemeinsames Forscherteam nutzte hochauflösende molekulare Spektrallinien und das Atacama Large Millimeter/submillimeter Antenna Array (ALMA), um die Sternentstehungsregion G352.63-1.07 zu beobachten. Der protostellare Kern in dieser Region wies eine merkliche Geschwindigkeitsverschiebung auf, was darauf hindeutet, dass er seinen Geburtsort verließ.

3. Was verraten die Beobachtungen über die Flucht des Protosterns?

Die Beobachtungen zeigten, dass der Protostern im Vergleich zu seiner ursprünglichen Molekülwolke eine deutliche Blauverschiebung aufwies. Es wurde festgestellt, dass der Kern des Protosterns ein innerer Teil der Wolke ist, was darauf hindeutet, dass er vor weniger als 4,000 Jahren entkommen ist.

4. Was sagen diese Ergebnisse über die Mechanismen aus, die das Entweichen von Sternen vorantreiben?

Während die Fluchtgeschwindigkeit des beobachteten Protosterns geringer ist als die von Hochgeschwindigkeits-Auswurfsternen, die in Sternhaufen erzeugt werden, ist sie mit der durchschnittlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit junger Sterne vergleichbar. Dies weist darauf hin, dass der Wolkenkollaps wahrscheinlich der Hauptmechanismus für die Flucht von Sternen ist.