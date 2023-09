Astronomen entdecken riesige „Galaxienblase“, die auf den Urknall zurückgeht

Ein Team internationaler Astronomen hat eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: einen versteinerten Überrest aus der Zeit kurz nach dem Urknall, bekannt als „Galaxienblase“. Diese unvorstellbar große kosmische Struktur hat einen Durchmesser von einer Milliarde Lichtjahren und ist damit 10,000 Mal breiter als unsere Milchstraßengalaxie. Die Entdeckung liefert ein klareres Bild der Expansionsrate des Universums und könnte die Kosmologie revolutionieren.

Die Blase, deren Zentrum etwa 820 Millionen Lichtjahre von unserer eigenen Galaxie entfernt liegt, gilt als bedeutender Fund. Laut Cullan Howlett, einem Mitglied des Forschungsteams, handelt es sich bei der Blase um ein Fossil aus der Zeit des Urknalls, als das Universum entstand, und sie stellt viele bekannte Strukturen wie den Superhaufen Sloan Great Wall und Bootes in den Schatten.

Die Entdeckung bestätigt auch ein Phänomen, das erstmals 1970 von Jim Peebles, einem kanadisch-amerikanischen Kosmologen, beschrieben wurde. Peebles stellte die Theorie auf, dass das Aufwirbeln von Schwerkraft und Strahlung im Uruniversum Schallwellen erzeugte, sogenannte akustische Baryonenschwingungen, die wiederum Blasen erzeugten, wenn sie durch das Plasma kräuselten. Der Prozess kam etwa 380,000 Jahre nach dem Urknall zum Stillstand, als das Universum abkühlte und die Form der Blasen erstarrte. Mit der Zeit wurden diese Blasen größer, als sich das Universum ausdehnte.

Die kürzlich entdeckte Blase ist die erste bekannte akustische Einzelschwingung eines Baryons. Die Astronomen haben es Ho'oleilana genannt, was auf Hawaiianisch „gesandte Geräusche des Erwachens“ bedeutet, in Anlehnung an den Schöpfungsgesang, von dem sein Name abgeleitet ist.

Dieser bedeutende Befund wirft nicht nur Licht auf das frühe Universum, sondern legt auch nahe, dass sich das Universum weiter ausgedehnt hat als ursprünglich vorhergesagt. Die Forscher glauben, dass die Entdeckung dieser massiven Galaxienblase zu einer großen Veränderung auf dem Gebiet der Kosmologie führen könnte, die möglicherweise eine Neubewertung des aktuellen Modells des Universums erfordert.

Quellen:

– Das Astrophysikalische Journal

– Die School of Mathematics and Physics der University of Queensland

– Atomenergiekommission Frankreichs

- Universität von Hawaii