Astronomen entdecken den bisher entferntesten und energiereichsten Fast Radio Burst (FRB).

Astronomen haben kürzlich eine aufregende Entdeckung gemacht, indem sie den entferntesten und energiereichsten jemals beobachteten schnellen Radiostoß (FRB) entdeckt haben. Diese ferne Explosion kosmischer Radiowellen dauerte weniger als eine Millisekunde und ihre Quelle befand sich in einer so weit entfernten Galaxie, dass es acht Milliarden Jahre dauerte, bis ihr Licht uns erreichte. Der Nachweis dieses FRB mit der Bezeichnung FRB 20220610A wurde durch das Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) ermöglicht.

Dieser FRB war nicht nur der am weitesten entfernte, der jemals beobachtet wurde, sondern er strahlte auch außergewöhnlich viel Energie aus. Tatsächlich hat es das Äquivalent der Gesamtemission der Sonne über einen Zeitraum von 30 Jahren freigesetzt, allerdings in nur einem Bruchteil einer Sekunde. Die Entdeckung dieses mächtigen FRB hat erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis des Universums.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Beobachtung ist, dass FRBs verwendet werden können, um die fehlende Materie zwischen Galaxien zu messen. Aktuelle Methoden zur Schätzung der Masse des Universums liefern widersprüchliche Antworten und stellen das Standardmodell der Kosmologie in Frage. Durch die Untersuchung von FRBs können Astronomen jedoch wertvolle Einblicke in die Verteilung der Materie im Kosmos gewinnen.

Ryan Shannon, Professor an der Swinburne University of Technology und Co-Leiter der Studie, erklärt, dass sich die fehlende Materie im Universum möglicherweise im Raum zwischen Galaxien versteckt. Diese Materie kann so heiß und diffus sein, dass sie mit herkömmlichen Techniken schwer zu erkennen ist. Schnelle Funkstöße haben jedoch die Fähigkeit, selbst in die leersten Regionen des Weltraums einzudringen und das ionisierte Material zu „sehen“. Dadurch können Forscher die Menge an Materie zwischen Galaxien messen und so das Universum auf einzigartige Weise wiegen.

Die Entdeckung dieses fernen und energiereichen FRB ist ein bedeutender Meilenstein in unserer Erforschung des Kosmos. Durch die Untersuchung dieser mysteriösen kosmischen Signale gewinnen Astronomen weiterhin neue Erkenntnisse über die Zusammensetzung und Entwicklung des Universums. Die Ergebnisse dieser Studie wurden im Science Journal veröffentlicht.

