Astronomen entdecken einen riesigen Halo aus Sternen um die Zwerggalaxie Ark 227

Mit dem leistungsstarken James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) haben Astronomen bei der Beobachtung der Zwerggalaxie Ark 227 eine faszinierende Entdeckung gemacht. In einer überraschenden Wendung der Ereignisse stießen sie auf einen ausgedehnten Sternhalo, der die Galaxie umgibt. Die auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlichten Ergebnisse haben neue Möglichkeiten für unser Verständnis von Zwerggalaxien und ihrer Entwicklung eröffnet.

Ark 227, auch bekannt als PGC 28923, ist eine rot gefärbte Zwerggalaxie mit elliptischer Form. Es wird geschätzt, dass er sich in einer Entfernung von 85 bis 114 Millionen Lichtjahren von der Erde befindet. Die Galaxie verfügt über einen Virialradius von etwa 330,000 Lichtjahren, eine Sternmasse von 2.7 Milliarden Sonnenmassen und eine Halomasse von etwa 200 Milliarden Sonnenmassen.

Das Astronomenteam unter der Leitung von Charlie Conroy vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics begann mit dieser Untersuchung, weil die Umgebung von Ark 227 noch nicht gründlich untersucht worden war. Sie nutzten das NIRCam-Instrument am JWST im Rahmen des Blue Jay Survey, einem Programm, das darauf abzielt, tiefe Spektren von Galaxien in der kosmischen Mittagszeit zu erhalten.

Die von JWST durchgeführten Beobachtungen zeigten das Vorhandensein eines ausgedehnten Sternhalos um Ark 227 mit einem oder möglicherweise zwei Akkretionsschelfs. Ein Schelf wurde in einer Entfernung von etwa 33,000 bis 66,000 Lichtjahren vom Zentrum der Galaxie identifiziert, während ein vorläufiger Schelf in einer Entfernung von 160,000 bis 320,000 Lichtjahren vom Zentrum der Galaxie entdeckt wurde. Diese Akkretionsschelfs deuten darauf hin, dass Ark 227 mindestens zwei kleinere Verschmelzungen mit kleineren Zwerggalaxien erlebt hat.

Die Forscher spekulieren, dass Ark 227 Galaxien aufgenommen haben könnte, die 10 bis 20 Mal weniger massereich als sie selbst waren und deren Metallizitäten zwischen -0.8 und -1.2 lagen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Ark 227 mehrere Verschmelzungen mit zahlreichen Galaxien geringerer Masse erlebt hat, aber um dies zu bestätigen, sind weitere Beobachtungen erforderlich.

Zusätzlich zum ausgedehnten Sternhalo ergaben JWST-Beobachtungen das Vorhandensein einer ultraschwachen Zwerggalaxie (UFD), die mit Ark 227 in Verbindung steht. Diese neu entdeckte Galaxie mit dem Namen Ark227-UFD1 hat eine Halblichtgröße von etwa 750 Lichtjahren und eine Masse von rund 100,000 Sonnenmassen. Ultraschwache Zwerge sind bekanntermaßen die am wenigsten leuchtenden, von dunkler Materie dominierten und chemisch am wenigsten entwickelten Galaxien, denen wir bisher begegnet sind.

Die Astronomen gehen davon aus, dass es innerhalb des stellaren Halos von Ark 227 mehrere weitere UFDs mit ähnlichen Massen wie Ark1-UFD227 geben könnte. Ihre Studie kratzte jedoch nur an der Oberfläche des Halos der Galaxie, sodass weitere Untersuchungen erforderlich sind, um das volle Ausmaß der UFDs zu erforschen in dieser Region.

Diese Entdeckung des ausgedehnten Halos und das Vorhandensein eines UFD in Ark 227 wirft faszinierende Fragen über die Entstehung und Entwicklung von Zwerggalaxien auf. Die Ergebnisse dieser Studie liefern wertvolle Einblicke in die komplexen Prozesse, die diese kleinen galaktischen Systeme formen.

FAQ:

Was ist das James Webb Space Telescope (JWST)?

Das James-Webb-Weltraumteleskop ist ein großes, weltraumgestütztes Observatorium, das 2021 in Betrieb gehen soll. Es soll das Universum im infraroten Teil des elektromagnetischen Spektrums untersuchen und beispiellose Möglichkeiten zur Untersuchung entfernter Galaxien und Objekte bieten.

Was ist eine Zwerggalaxie?

Eine Zwerggalaxie ist eine kleine Galaxie, die einige Milliarden Sterne oder weniger enthält. Im Vergleich zu größeren Galaxien wie der Milchstraße sind sie typischerweise weniger leuchtend und haben eine geringere Masse.

Was ist ein Sternhalo?

Ein stellarer Halo ist eine riesige Region rund um eine Galaxie, die aus Sternen besteht, die gravitativ an die Galaxie gebunden sind, sich aber weit über ihre sichtbare Scheibe hinaus erstrecken. Diese Sterne können wertvolle Informationen über die Entstehung und Entwicklung der Galaxie liefern.

Was ist eine ultraschwache Zwerggalaxie (UFD)?

Eine ultraschwache Zwerggalaxie ist eine Art Zwerggalaxie, die extrem lichtschwach ist und eine geringe Leuchtkraft aufweist. Sie zeichnen sich durch einen hohen Gehalt an dunkler Materie und eine minimale chemische Entwicklung aus. Diese Galaxien gehören zu den masseärmsten und am wenigsten leuchtenden Objekten im Universum.