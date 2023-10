Wissenschaftler erfassen einen beispiellosen Blick auf den Plasmastrahl eines Blazars

Mithilfe eines Netzwerks von Radioteleskopen auf der Erde und im Weltraum haben Astronomen die bisher detaillierteste Ansicht eines Plasmastrahls aus einem supermassiven Schwarzen Loch aufgenommen. Der Strahl, der von einem Blazar namens 3C 279 emittiert wird, bewegt sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit und weist in der Nähe seiner Quelle komplizierte, verdrehte Muster auf. Diese Muster stellen die Standardtheorie in Frage, die seit 40 Jahren verwendet wird, um zu erklären, wie sich diese Jets im Laufe der Zeit bilden und entwickeln.

An den Beobachtungen war ein Forscherteam, darunter Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie (MPIfR) in Bonn, maßgeblich beteiligt. Sie kombinierten die Daten aller beteiligten Teleskope zu einem virtuellen Teleskop mit einem effektiven Durchmesser von etwa 100,000 Kilometern.

Blazare sind eine Unterklasse aktiver galaktischer Kerne, die aus Galaxien mit einem zentralen supermassiven Schwarzen Loch bestehen, das Materie aus einer umgebenden Scheibe ansammelt. Diese Objekte senden starke elektromagnetische Strahlung aus und gehören zu den hellsten Quellen im Kosmos. Etwa 10 % der aktiven galaktischen Kerne, die als Quasare klassifiziert werden, erzeugen relativistische Plasmastrahlen.

Die innerste Region des Jets in Blazar 3C 279 wurde nun von der RadioAstron-Mission mit beispielloser Winkelauflösung abgebildet. Das Forscherteam entdeckte bemerkenswert regelmäßige helikale Filamente innerhalb des Jets, was darauf hindeutet, dass die bestehenden theoretischen Modelle, die zur Erklärung der Jetproduktion in aktiven Galaxien verwendet werden, überarbeitet werden müssen.

„Dies ist das erste Mal, dass wir solche Filamente so nahe am Ursprung des Jets gesehen haben, und sie verraten uns mehr darüber, wie das Schwarze Loch das Plasma formt“, sagt Antonio Fuentes, Forscher am Institut für Astrophysik Andalusiens (IAA-CSIC). ) in Granada, Spanien. „Der innere Jet wurde auch von zwei anderen Teleskopen, dem GMVA und dem EHT, bei viel kürzeren Wellenlängen beobachtet, aber sie konnten die Filamentformen nicht erkennen, weil sie für diese Auflösung zu schwach und zu groß waren.“

Die Entdeckung unterstreicht, wie wichtig es ist, verschiedene Teleskope zu verwenden, um verschiedene Merkmale von Himmelsobjekten zu erfassen. Durch die Untersuchung dieser komplizierten Filamente und das Verständnis der Kräfte, die das Plasma beeinflussen, hoffen Astronomen, wertvolle Einblicke in die Physik von Schwarzen Löchern und die Bildung von Jets im Universum zu gewinnen.

Häufigste Fragen

Was ist ein Blazar?

Ein Blazar ist eine Art aktiver galaktischer Kern, der starke elektromagnetische Strahlung aussendet. Es besteht aus einem zentralen supermassiven Schwarzen Loch, das Materie aus einer umgebenden Scheibe ansammelt.

Was sind relativistische Plasmastrahlen?

Relativistische Plasmastrahlen sind hochenergetische Ströme geladener Teilchen, die sich mit Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Sie werden von bestimmten Arten aktiver galaktischer Kerne wie Blazaren und Quasaren emittiert.

Was ist die RadioAstron-Mission?

Die RadioAstron-Mission ist eine Weltraummission, die mithilfe eines umlaufenden Radioteleskops hochauflösende Bilder von Himmelsobjekten aufnimmt. Es hat Wissenschaftlern beispiellose Einblicke in die Innenstrukturen von Blazar-Jets ermöglicht.

Wie entstehen die spiralförmigen Filamente im Plasmastrahl?

Es wird angenommen, dass die helikalen Filamente im Plasmastrahl von Blazar 3C 279 durch Instabilitäten im Plasmastrahl verursacht werden. Diese Unregelmäßigkeiten entstehen durch das Zusammenspiel der starken Kräfte in der Nähe des Schwarzen Lochs und der Umgebung.

Welche Implikationen hat diese Entdeckung?

Die Entdeckung dieser helikalen Filamente stellt die bestehenden theoretischen Modelle in Frage, die zur Erklärung der Bildung und Entwicklung von Jets in aktiven Galaxien verwendet werden. Durch die Untersuchung dieser Strukturen hoffen Astronomen, ein tieferes Verständnis der Physik Schwarzer Löcher und der Mechanismen hinter der Jet-Produktion zu erlangen.