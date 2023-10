Astronomen entdecken die Anfangsstadien der Planetenentstehung

Ein Team von Astronomen des Tokyo Institute of Technology hat eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Gebiet der Planetenentstehung gemacht. Sie haben den ersten Schritt im Prozess der Planetenentstehung aufgedeckt.

Die Planetenentstehung beginnt mit der Bildung von Staubkörnern in der protoplanetaren Scheibe, einer rotierenden Scheibe aus Gas und Staub, die einen jungen Stern umgibt. Diese Staubkörner kollidieren dann miteinander, verklumpen und wachsen schließlich zu Planetesimalen heran – kleinen, festen Objekten mit einer Größe von einigen Metern bis zu mehreren Dutzend Kilometern.

Mithilfe von Beobachtungen des Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Chile konnten die Forscher ein junges Sternensystem namens HD 163296 untersuchen. Sie fanden mehrere Staubringe in der protoplanetaren Scheibe, die auf das Vorhandensein von Planetesimalen hindeuteten. Darüber hinaus entdeckten sie, dass diese Ringe nicht perfekt auf die Scheibe ausgerichtet waren, was darauf hindeutet, dass gravitative Wechselwirkungen zwischen den Planetesimalen und dem Gas in der Scheibe die Fehlausrichtung verursachten.

Dieser Befund stützt die führende Theorie der Planetenentstehung, das sogenannte Kernakkretionsmodell. Nach diesem Modell entstehen Planeten, wenn feste Kerne durch die Ansammlung von Staub und Gas in der protoplanetaren Scheibe Masse ansammeln. Die von den Astronomen beobachtete Fehlausrichtung deutet darauf hin, dass die Planetesimale mit dem Gas in der Scheibe interagieren, ein wesentlicher Schritt im Kernakkretionsprozess.

Das Verständnis der frühen Stadien der Planetenentstehung ist von entscheidender Bedeutung, um die Geheimnisse unseres eigenen Sonnensystems und der unzähligen exoplanetaren Systeme im Universum zu entschlüsseln. Durch die Untersuchung der ersten Schritte der Planetenentstehung können Astronomen Einblicke in die Entstehung unterschiedlicher Planetenarchitekturen und -zusammensetzungen gewinnen.

Diese bahnbrechende Entdeckung der Astronomen des Tokyo Institute of Technology leistet einen wesentlichen Beitrag zu unserem Verständnis der Entstehung von Planeten. Durch die Aufdeckung der Anfangsstadien der Planetenentstehung eröffnet diese Forschung neue Forschungsmöglichkeiten und bringt uns der Beantwortung grundlegender Fragen über die Ursprünge unseres Sonnensystems und die Vielfalt der Planetensysteme im Kosmos näher.

