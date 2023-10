Die weltweit erste Aufzeichnung einer Exoplanetenkollision, die von einem Amateurastronomen unbeabsichtigt aufgenommen wurde

Die zufällige Entdeckung eines Amateurastronomen in den sozialen Medien hat zur weltweit ersten Aufzeichnung einer Exoplanetenkollision und ihrer Folgen geführt. Die Astronomen in Europa, die zunächst nichts von der Kollision wussten, können diese unerwartete Beobachtung nun nutzen, um die Exoplanetenforschung voranzutreiben und Einblicke in das Sonnensystem zu gewinnen, in dem sich die beiden unglückseligen Massen befinden, etwa 1,800 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Die Geschichte beginnt mit einem scheinbar gewöhnlichen Stern namens 2MASS J08152329-3859234, der aufgrund seiner neu entdeckten Bedeutung inzwischen in ASASSN-21qj umbenannt wurde. Die Forschungsteams der Universitäten Bristol und Leiden untersuchten gerade die optischen und infraroten Photometriedaten des Sterns und beschlossen, einige der Daten in den sozialen Medien zu teilen. Während dieses Austauschprozesses bemerkte ein scharfsichtiger Amateurastronom eine ungewöhnliche Infrarotaufhellung in der Lichtkurve des Sterns und machte die Forscher darauf aufmerksam, wodurch eine zweijährige Untersuchung eingeleitet wurde.

Eine in Nature veröffentlichte Forschungsarbeit liefert eine Erklärung für den atypischen Anstieg der Leuchtkraft des Sterns. Daten, die vom Las Cumbres Observatory Global Telescope Network (LCOGT) in Kalifornien und dem Wide-field Infrarot Survey Explorer (WISE) der NASA gesammelt wurden, zeigten, dass zwei Exoplaneten in der Umlaufbahn von ASASSN-21qj kollidiert waren. Diese als „Supererden oder Mini-Neptune“ bezeichneten Exoplaneten waren groß genug, um einen heißen, stark ausgedehnten Überrest zu erzeugen. Aufgrund der Nähe der Kollision zu ASASSN-21qj ließ die Infrarotstrahlung des Überrestes den Stern heller erscheinen.

Nach der Kollision beobachteten Astronomen ein nachfolgendes Verdunkelungsphänomen. Diese Verdunkelung war eine Folge kollisionsbedingter Trümmer, die eine große Wolke bildeten und vor ASASSN-21qj vorbeizogen. Die Dauer der Sonnenfinsternis, die etwa 900 Tage dauerte, deutet darauf hin, dass die Trümmerwolke eine Umlaufbahn von mindestens dieser Länge hat. Das Team plant, die Wolke weiter zu untersuchen, obwohl die Möglichkeit von Kollisionen mit anderen Trümmern zu einer plötzlichen oder allmählichen Auflösung führen könnte.

Diese unerwartete Entdeckung hat das Potenzial, in Zukunft zu weiteren Enthüllungen zu führen. Die Untersuchung der Folgen einer Exoplanetenkollision kann wertvolle Erkenntnisse über die Entstehung von Himmelskörpern liefern, einschließlich unseres eigenen Mondes, der vermutlich das Ergebnis eines Aufpralls zwischen der Erde und einem großen Objekt ist. Die zufällige Aufzeichnung dieser Exoplanetenkollision eröffnet neue Wege zum Verständnis des Universums und seiner faszinierenden Phänomene.

