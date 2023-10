NASA-Astronauten werden Weltraumspaziergänge auf der Internationalen Raumstation durchführen

By

NASA-Astronaut Loral O'Hara bereitet sich zusammen mit ESA-Astronaut Andreas Mogensen und NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli auf ihre ersten Weltraumspaziergänge außerhalb der Internationalen Raumstation vor. Die beiden bevorstehenden Weltraumspaziergänge sind für Donnerstag, 12. Oktober, und Freitag, 20. Oktober, geplant.

Beim ersten Weltraumspaziergang, der um 10 Uhr beginnen soll, verlassen O'Hara und Mogensen die Quest-Luftschleuse der Station, um Proben von der Außenseite des Orbitalkomplexes zur weiteren Analyse zu sammeln. Sie werden außerdem eine hochauflösende Kamera am Backbordträger der Station austauschen und Wartungsarbeiten durchführen, um sich auf zukünftige Weltraumspaziergänge vorzubereiten. Die NASA-Fernsehübertragung der Veranstaltung beginnt am 8. Oktober um 30:12 Uhr.

O'Hara wird als Besatzungsmitglied 1 für Außenbordeinsätze (Extravehicular Activity, EVA) ausgewiesen und ist leicht an den roten Streifen auf ihrem Raumanzug zu erkennen, während Mogensen in einem nicht gekennzeichneten Anzug als Außenbordeinsatzungsmitglied 2 dienen wird. Für beide Astronauten wird es der erste Weltraumspaziergang überhaupt sein.

Am 20. Oktober wird O'Hara zusammen mit Moghbeli einen defekten Elektronikkasten, bekannt als Radio Frequency Group, von einer Kommunikationsantenne am Steuerbordträger der Station entfernen. Sie werden auch eine der zwölf Trundle-Lagerbaugruppen am Hafenfachwerk Solar Alpha Rotary Joint ersetzen. Diese Lager sind für die ordnungsgemäße Rotation der Solaranlagen der Station unerlässlich, um der Sonne auf ihrer Umlaufbahn um die Erde zu folgen. Moghbeli wird während dieses Weltraumspaziergangs als EVA-Besatzungsmitglied 1 dienen.

Die Weltraumspaziergänge werden nicht nur zur laufenden wissenschaftlichen Forschung beitragen, sondern auch dazu beitragen, die ordnungsgemäße Funktion und Wartung der Station sicherzustellen. Die Teilnahme dieser ersten Weltraumspaziergänger unterstreicht ihre bedeutende Rolle bei der Erforschung des Weltraums.

Quellen: NASA