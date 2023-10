NASA- und ESA-Astronauten führen Weltraumspaziergänge zur Forschung und Modernisierung der Internationalen Raumstation durch

Die NASA und die Europäische Weltraumorganisation (ESA) haben angekündigt, dass zwei NASA-Astronauten, Loral O'Hara und Jasmin Moghbeli, zusammen mit dem ESA-Astronauten Andreas Mogensen außerirdische Aktivitäten oder Weltraumspaziergänge außerhalb der Internationalen Raumstation (ISS) durchführen werden Führen Sie Recherchen durch und führen Sie verschiedene System-Upgrades durch.

Während ihres ersten Weltraumspaziergangs am 12. Oktober werden O'Hara und Mogensen die mögliche Existenz von Mikroorganismen an der Außenseite der ISS untersuchen. Sie werden Mikrobenproben an bestimmten Orten auf der Raumstation sammeln und diese analysieren, um die Arten von Mikroben zu bestimmen, die in der rauen Umgebung des Weltraums überleben könnten. Diese Forschung zielt darauf ab, die menschliche Kontamination bei zukünftigen Missionen zum Mond und Mars zu reduzieren. Daneben werden sie auch eine hochauflösende Kamera ersetzen und Wartungsarbeiten zur Vorbereitung zukünftiger Weltraumspaziergänge durchführen.

Am zweiten Weltraumspaziergang, der für den 20. Oktober geplant ist, werden O'Hara und Moghbeli teilnehmen. Sie werden Wartungsarbeiten außerhalb der Station durchführen, einschließlich der Entfernung defekter Funkkommunikationsgeräte und der Installation neuer Solaranlagenkomponenten.

Während beider Weltraumspaziergänge werden die Astronauten aus Sicherheitsgründen sicher an der Raumstation angebunden sein. Die Führung übernimmt der NASA-Astronaut Jonathan Yong Kim von der Missionskontrolle. O'Hara und Moghbeli werden unterschiedliche Raumanzüge tragen, wobei O'Hara einen Anzug mit roten Streifen und Mogensen einen nicht gekennzeichneten Anzug trägt.

Diese Weltraumspaziergänge sind für O'Hara, Moghbeli und Mogensen die allerersten Erfahrungen. Die Aktivitäten werden live auf der NASA-Website, NASA Television und der NASA-App übertragen.

