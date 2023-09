Astronauten bereiten sich nach einjähriger Weltraummission auf die Rückkehr zur Erde vor

Die Astronauten Frank Rubio von der NASA sowie Dmitry Petelin und Sergey Prokopyev aus Russland leben und arbeiten seit September 2022 ein Jahr lang an Bord der Internationalen Raumstation (ISS). Aufgrund eines unerwarteten Ereignisses verzögerte sich ihre Rückkehr um 180 Tage. Während sie sich auf die Rückkehr zur Erde am 27. September vorbereiten, haben die Astronauten einen Unterkörper-Druckanzug namens Chibis-Anzug ausprobiert, der ihnen helfen soll, sich schneller an die Schwerkraft zu gewöhnen.

Längere Perioden in der Mikrogravitation führen dazu, dass sich Körperflüssigkeiten im Oberkörper ansammeln, was es für Astronauten schwierig macht, bei ihrer Rückkehr zur Erde normal zu gehen. Der Chibis-Anzug übt einen Unterdruck auf den Unterkörper aus, wodurch verhindert wird, dass sich Flüssigkeit im Oberkörper ansammelt, und der Reakklimatisierungsprozess unterstützt wird. Dieser Anzug wird seit den 1970er und 1980er Jahren von russischen Kosmonauten verwendet und wird heute regelmäßig bei Missionen eingesetzt, um Astronauten auf ihre Rückkehr zur Erde vorzubereiten.

Zusätzlich zum Chibis-Anzug müssen Astronauten auf der ISS täglich mindestens zwei Stunden lang trainieren, um eine ordnungsgemäße Durchblutung sicherzustellen und die Muskelmasse aufrechtzuerhalten. Längere Raumfahrten können langfristige gesundheitliche Auswirkungen haben, darunter eine Beeinträchtigung der Sehkraft und ein Verlust der Knochendichte. Der Astronaut Scott Kelly, der 520 Tage auf der ISS verbrachte, erlebte Veränderungen in seinem Sehvermögen und eine Schrumpfung seines Herzens um 25 %.

Nach ihrer Rückkehr werden die Astronauten ein umfangreiches Rehabilitationsprogramm durchlaufen, um sich wieder an die Schwerkraft der Erde anzupassen. Frank Rubio wird mit 371 aufeinanderfolgenden Tagen im Weltraum einen neuen US-Rekord für den längsten Weltraumflug aufstellen. Der russische Kosmonaut Waleri Poljakow hält mit 437 Tagen auf der Raumstation Mir den Weltrekord für den längsten Einzelaufenthalt im Weltraum.

Quellen: NASA, Nasa Spaceflight, The National

Definitionen:

– Internationale Raumstation (ISS): Eine modulare Raumstation im erdnahen Orbit, die als multinationales Gemeinschaftsprojekt zwischen NASA, Roscosmos, ESA, JAXA und CSA dient.

– Chibis-Anzug: Ein Druckanzug für den Unterkörper, der von russischen Kosmonauten verwendet wird, um Flüssigkeitsansammlungen im Oberkörper zu verhindern und die Wiederanpassung an die Schwerkraft zu unterstützen.

– Mikrogravitation: Der im Weltraum herrschende Zustand, in dem die Schwerkraft stark reduziert ist, was zu einer schwerelosen Umgebung führt.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, die zivile Raumfahrtbehörde der Vereinigten Staaten.

– Roskosmos: Die russische Raumfahrtbehörde, die für die Weltraumaktivitäten im Land verantwortlich ist.

– Mir: Eine Raumstation, die von 1986 bis 2001 von der Sowjetunion und später von Russland betrieben wurde.

– The National: Eine Nachrichtenpublikation aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.