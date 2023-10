Das Potenzial der Wasserlinse: Eine perfekte Pflanze für interstellares Wachstum im Weltraum

Der Pflanzenanbau im Weltraum ist für zukünftige Weltraummissionen von entscheidender Bedeutung. Der Pflanzenanbau ohne Schwerkraft und begrenzte Ressourcen macht ihn jedoch äußerst schwierig. Die derzeitige Abhängigkeit von der Lieferung überwiegend dehydrierter Lebensmittel für Astronauten ist teuer und für Langzeitmissionen nicht praktikabel.

Um dieses Problem anzugehen, schlagen Forscher des australischen Plants for Space Centre for Excellence vor, dass Wasserlinsen möglicherweise die praktischste Pflanze für den Anbau im Weltraum sind, insbesondere für die Proteinproduktion. Wasserlinse ist eine kleine Pflanze, die auf der Wasseroberfläche wächst und häufig in Sümpfen oder Teichen vorkommt. Es kann auf der gleichen Fläche 40 % mehr Protein produzieren als Sojabohnen und wird in einigen Ländern wie Laos und Thailand konsumiert.

Die Fähigkeit der Wasserlinse, schnell in großen Mengen zu wachsen, macht sie ideal für interstellares Wachstum. Es könnte in vertikalen Farmen angebaut werden, wodurch die Nutzung des begrenzten Raums maximiert würde. Associate Professor Jenny Mortimer betont die Bedeutung von Pflanzen mit niedrigem Profil, die in Regalen gestapelt werden können, um die Raumeffizienz zu optimieren.

Mit schnellem Pflanzenwachstum sind jedoch Herausforderungen verbunden, beispielsweise eine übermäßige Sauerstoffproduktion. Das Plants for Space Center sieht auch andere Verwendungsmöglichkeiten für Wasserlinsen vor, beispielsweise die Möglichkeit, sie für Behälter zu verwenden und für nachhaltige Zwecke zu recyceln.

Ein Problem bei Wasserlinsen ist ihr mangelnder Geschmack, aber Wissenschaftler arbeiten daran, Aromen hinzuzufügen, um ihre Schmackhaftigkeit zu verbessern. Das Plants for Space Center zielt darauf ab, im Weltraum angebaute Pflanzen genetisch zu verändern, um ihre Praktikabilität zu maximieren und sie an die begrenzten Ressourcen anzupassen, die Astronauten zur Verfügung stehen.

Ein weiterer Aspekt beim Pflanzenanbau im Weltraum ist die psychologische Auswirkung der Nahrung. Astronauten erleiden oft einen Verlust von etwa 20 % ihres Körpergewichts aufgrund des verminderten Appetits, der durch die langweiligen, dehydrierten Mahlzeiten verursacht wird, die normalerweise im Weltraum verzehrt werden. Daher ist die Aufnahme aromatischer Lebensmittel wie Erdbeeren und Äpfel unerlässlich.

Mit fortschreitender Forschung besteht die Hoffnung, dass im Weltraum eine große Vielfalt an Pflanzen angebaut wird, die auf die Ernährungs- und psychologischen Bedürfnisse von Astronauten zugeschnitten sind. Das Plants for Space Center erkennt an, dass die Züchtung von Pflanzen speziell für Weltraumbedingungen ein relativ neuer Schwerpunkt ist und vielversprechend für die zukünftige Weltraumforschung ist.

Quelle: Nachrichten der Australian Broadcasting Corporation (ABC).