NASA-Astronaut und russische Kosmonauten kehren nach einjähriger Weltraummission nach Hause zurück

Ein NASA-Astronaut und zwei russische Kosmonauten sind nach über einem Jahr im Weltraum sicher zur Erde zurückgekehrt. Das Trio, bestehend aus dem amerikanischen Astronauten Frank Rubio und den russischen Kosmonauten Sergey Prokopyev und Dmitri Petelin, landete in einer Sojus-Kapsel in einer abgelegenen Gegend Kasachstans. Ihr ursprünglicher Flug wurde durch Weltraumschrott beschädigt, was dazu führte, dass sie ihre Mission auf 371 Tage verlängerten.

Frank Rubio hält nun den Rekord für den längsten US-Raumflug und übertrifft damit den bisherigen Rekord von Mark Vande Hei. Der Weltrekord für den längsten Raumflug liegt jedoch immer noch bei Russland, mit einer Dauer von 437 Tagen, aufgestellt Mitte der 1990er Jahre.

Die Rückreise erfolgte mit einer Ersatz-Sojus-Kapsel, da die Originalkapsel beschädigt war und ihr gesamtes Kühlmittel verlor. Russische Ingenieure vermuten, dass Weltraummüll den Kühler der Originalkapsel durchbohrt hat. Aus Sorge um die Sicherheit der Elektronik und der Insassen wurde beschlossen, die Kapsel leer zurückzugeben.

Der Ersatz der Astronauten traf vor fast zwei Wochen auf der Internationalen Raumstation ein und beendete damit ihr unerwartetes Abenteuer. Der neue Kommandant der Raumstation, Andreas Mogensen, zeigte sich erleichtert über die sichere Rückkehr.

Bei der Landung in Kasachstan wurden die Astronauten per Hubschrauber geborgen und drückten ihre Freude darüber aus, wieder auf der Erde zu sein. Frank Rubio, der auch Armeearzt und Hubschrauberpilot ist, teilte mit, dass der psychologische Aspekt eines so langen Aufenthalts im Weltraum schwieriger sei als erwartet. Obwohl sie wichtige Familienmeilensteine ​​verpassten, schlossen die Astronauten ihre Mission erfolgreich ab, legten 157 Millionen Meilen zurück und umkreisten die Erde fast 6,000 Mal.

