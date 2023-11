By

In der aufregenden Welt der Weltraumforschung beginnt jede Mission am Boden. Astronauten der Canadian Space Agency (CSA) wissen, wie wichtig es ist, das Talent und die Genialität der kanadischen Raumfahrtindustrie zu präsentieren und zu feiern. Der kanadische Missionsspezialist Jeremy Hansen besuchte kürzlich zusammen mit CSA-Vertretern Canadensys Aerospace Corp. in Bolton, um aus erster Hand Zeuge der unglaublichen Arbeit zu werden, die von lokalen Experten geleistet wird.

Hansen, der im November 2024 Teil der Artemis-II-Besatzung auf einer Mission zum Mond und zurück sein wird, ist ein leidenschaftlicher Verfechter der kanadischen Raumfahrtindustrie. Durch verschiedene Touren und Präsentationen mit der CSA war er aktiv an der Förderung der Rolle Kanadas in der Weltraumforschung beteiligt.

Bei seinem Besuch bei Canadensys war Hansen besonders beeindruckt von der Technologie und den Prozessen, die das Unternehmen entwickelt hat. Als bescheidener und bescheidener Astronaut glaubt er, dass viele Kanadier sich der „Genialität“ ihres eigenen Landes nicht bewusst sind. Hansen ist gespannt auf die Zukunft und zuversichtlich, dass die Menschen mit Bewunderung auf die bahnbrechende Arbeit bei Canadensys zurückblicken werden.

Obwohl Canadensys nicht direkt an Artemis II beteiligt ist, ist das Unternehmen für seine Expertise bei der Entwicklung und dem Bau von Kanadas erstem Mondfahrzeug sowie für seine Führungsrolle bei Avionik und Sensoren für die Weltraumforschung bekannt. Während des Besuchs hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, einen ferngesteuerten Rover-Prototyp zu steuern, was das Engagement von Canadensys für die Entwicklung zuverlässiger und langlebiger Technologie unter Beweis stellte.

Das Artemis-Projekt, dessen Ziel es ist, auf Artemis III die erste Frau und den nächsten Mann auf dem Mond zu landen, stellt einen wichtigen Meilenstein in der bemannten Weltraumforschung dar. Im Rahmen der Mission wird die Besatzung der Artemis II eine äquatoriale Umlaufbahn um den Mond unternehmen, in der Hoffnung, noch nie zuvor gesehene Aspekte seiner anderen Seite zu entdecken. Dieses anspruchsvolle Unterfangen wird die Grenzen des Raumfahrzeugs und der Astronauten an Bord erweitern.

Canadensys und die kanadische Raumfahrtindustrie insgesamt sind einer langfristigen Zusammenarbeit und Innovation verpflichtet. Da das Artemis-Projekt stetig voranschreitet, ist klar, dass Kanadas Beiträge zur Weltraumforschung weiterhin tiefgreifende Auswirkungen auf zukünftige Missionen zum Mond und darüber hinaus haben werden.

