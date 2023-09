Der US-Astronaut Frank Rubio kehrt nach einem rekordverdächtigen Raumflug nach Hause zurück

By

Frank Rubio, ein amerikanischer Astronaut, wird zur Erde zurückkehren, nachdem er den längsten einzelnen Raumflug eines Amerikaners absolviert hat. Er brach am 11. September den bisherigen Rekord für den längsten ununterbrochenen Raumflug eines Amerikaners und wird am Donnerstag ein ganzes Jahr im Weltraum verbringen. Rubio äußerte seine Vorfreude auf das Wiedersehen mit seiner Familie, den Genuss frischer Speisen und die Stille bei seiner Ankunft.

Ursprünglich war Rubio für eine sechsmonatige Mission geplant, doch die Pläne änderten sich aufgrund eines Kühlmittellecks, das in der Sojus-Raumsonde festgestellt wurde. Dies führte zu einer Verzögerung und verlängerte seinen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation auf ein Jahr. Rubio gab zu, dass ein Jahr ohne geliebte Menschen einen psychologischen Tribut gefordert habe, und betonte, wie wichtig es sei, in der „unbarmherzigen Umgebung“ der Raumstation mental stark zu bleiben.

Während seiner Zeit im Weltraum arbeitete Rubio an verschiedenen wissenschaftlichen Projekten, unter anderem untersuchte er, wie sich Bakterien an die Raumfahrt anpassen und wie sich Bewegung auf Menschen bei Langzeitmissionen auswirkt. Eines seiner Lieblingsprojekte war die Untersuchung des Wachstums und der Entwicklung einer Tomatenpflanze, die Erkenntnisse für den Anbau von Nutzpflanzen in größerem Maßstab im Weltraum liefern könnte.

Rubio sprach auch über die Kameradschaft an Bord der Raumstation und die Unterstützung für Neuankömmlinge. Er drückte seine Dankbarkeit für die Anleitung aus, die seine Kameraden beim Erlernen wichtiger Aufgaben in der einzigartigen Umgebung des Weltraums gegeben haben.

Bevor Rubio Astronaut wurde, diente er in der US-Armee und besuchte die medizinische Fakultät. Er äußerte sowohl seine Aufregung als auch seine Unsicherheit über seine Rückkehr zur Erde, da sein Körper nach einer längeren Zeit in der Schwerelosigkeit Zeit brauchen wird, um sich wieder an die Auswirkungen der Schwerkraft zu gewöhnen.

