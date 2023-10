Die Astronautin Samantha Cristoforetti zeigt, wie man im Weltraum Kaffee trinkt

By

In einem von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) geteilten Video zeigt die Astronautin Samantha Cristoforetti, wie sie an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) Kaffee konsumiert. Anlässlich des Internationalen Kaffeetags am 1. Oktober demonstriert Cristoforetti den einzigartigen Prozess des Kaffeetrinkens im Weltraum.

Das Video beginnt damit, dass Cristoforetti versucht, Kaffee aus einer normalen Tasse zu trinken, dieser jedoch aufgrund der fehlenden Schwerkraft nicht herausfließt. Anschließend holt sie einen speziell entworfenen Becher hervor, der als „Weltraumbecher“ bekannt ist. Cristoforetti gießt Kaffee in den Weltraumbecher und trinkt ihn erfolgreich aus.

Der speziell entwickelte Weltraumbecher ist Teil der von der NASA durchgeführten Capillary Beverage-Untersuchung. Diese Mikrogravitationsbecher sammeln Daten über die passive Bewegung komplexer Flüssigkeiten und helfen Ingenieuren, die Physik der Kapillarflüssigkeiten zu verstehen. Das einzigartige Design des Bechers nutzt Oberflächenspannung, Benetzungsbedingungen und eine spezielle Geometrie, um die Flüssigkeit an den Becherrand zu liefern.

Das am 1. Oktober veröffentlichte Video hat fast 240,000 Aufrufe und über 1,900 Likes erhalten. Die Zuschauer äußerten sich zu der faszinierenden Vorführung, wobei ein Instagram-Nutzer nach dem Ansehen des Videos den Wunsch nach einem Late-Night-Kaffee zum Ausdruck brachte.

Quellen:

– Europäische Weltraumorganisation (ESA)

- NASA

Insgesamt bietet das Video einen faszinierenden Einblick in die Herausforderungen, denen Astronauten beim Konsum alltäglicher Getränke im Weltraum gegenüberstehen, und beleuchtet die innovativen Lösungen, die zur Überwindung dieser Hindernisse entwickelt wurden.