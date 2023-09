Frank Rubio stellt neuen Rekord für den längsten Raumflug eines Amerikaners auf

By

Der Armeearzt und NASA-Astronaut Frank Rubio ist der Amerikaner mit den längsten aufeinanderfolgenden Tagen im Weltraum. Rubios Mission zur Internationalen Raumstation war ursprünglich für eine Dauer von sechs Monaten geplant, wurde jedoch aufgrund eines Kühlmittellecks in ihrem Rückkehrschiff auf 371 Tage verlängert. Rubio und seine russischen Begleiter Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin landeten am 21. September 2022 in Kasachstan und markierten damit das Ende ihrer historischen Mission.

Die längere Dauer von Rubios Aufenthalt im Weltraum ermöglichte es ihm, den bisherigen amerikanischen Rekord von Mark Vande Hei zu übertreffen, der 355 Tage im Weltraum verbrachte. Rubios Leistung übertraf auch den Gesamtweltrekord an aufeinanderfolgenden Tagen im Weltraum, der vom russischen Kosmonauten Valeri Polyakov mit 437 Tagen gehalten wurde.

Bevor er zur NASA kam, war Rubio als Militärarzt und Hubschrauberpilot tätig. Während seiner Zeit an Bord der Internationalen Raumstation führte Rubio verschiedene wissenschaftliche Experimente durch und nahm an drei Weltraumspaziergängen teil. Seine Forschung konzentrierte sich auf die Untersuchung, wie sich Bakterien an die Raumfahrt anpassen, und auf die Untersuchung von Übungstechniken zur Aufrechterhaltung der körperlichen Gesundheit im Weltraum.

Rubio drückte seine Dankbarkeit für die Gelegenheit aus, während seiner Mission mit der vielfältigen Gruppe von Astronauten zusammenzuarbeiten, und erklärte, dass sie einen besonderen Platz in seinem Herzen einnehmen. Nach ihrer Rückkehr zur Erde werden Rubio und seine Gefährten nach Houston, Texas, transportiert, wo Rubio mit seiner Familie lebt.

Rubios rekordverdächtige Mission unterstreicht das Engagement der Astronauten für die Weiterentwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Erforschung über die Grenzen der Erde hinaus.

