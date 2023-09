By

Der Astronaut Frank Rubio, der nach einem einjährigen Aufenthalt an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) nächste Woche zur Erde zurückkehren soll, verriet, dass er die Gelegenheit ausgeschlagen hätte, wenn er das im Voraus gewusst hätte. Rubio und seine Besatzungsmitglieder waren ursprünglich für eine sechsmonatige Mission geplant und mussten ihren Aufenthalt aufgrund von Problemen mit ihrem Sojus-Fährschiff verlängern.

Als Hauptgrund für seine anfängliche Zurückhaltung nannte Rubio familiäre Ereignisse und Verpflichtungen. Als er jedoch mit der Ausbildung für die Mission begann, engagierte sich Rubio dafür. Er würdigte die Opfer, die die Teilnahme an Langzeit-Weltraummissionen mit sich bringt, insbesondere die Zeit, die man außerhalb der Familie verbringt.

Während seines längeren Aufenthalts auf der ISS verpasste Rubio wichtige familiäre Meilensteine, wie das erste Jahr seiner Tochter an der US Naval Academy und das Erstsemesterjahr seines Sohnes in West Point. Dennoch konzentrierten sich Rubio und seine Mannschaftskameraden weiterhin auf ihre Mission. Sie verstanden, dass Opfer manchmal notwendig sind, um den Erfolg der Mission sicherzustellen.

Die Verlängerung ihres Aufenthalts war darauf zurückzuführen, dass im Dezember ein Mikrometeoroid ihre Sojus-Raumsonde traf und Schäden verursachte, die den Start einer Ersatzsonde erforderlich machten. Die Entscheidung, die Mission um weitere sechs Monate zu verlängern, fiel Rubio und seiner Familie schwer, aber sie hatten sich bereits mit der Situation arrangiert.

Rubio soll zusammen mit seinen Besatzungsmitgliedern Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin am Mittwoch zur Erde zurückkehren. Diese 371-tägige Mission wird der längste Einzelflug eines amerikanischen Astronauten und der drittlängste in der Geschichte des Weltraums sein. Nach ersten medizinischen Untersuchungen und der Kommunikation mit ihren Familien wird Rubio nach Houston zurückkehren, während Prokopyev und Petelin sich auf den Weg nach Star City in der Nähe von Moskau machen.

Insgesamt war Rubios längerer Aufenthalt auf der ISS eine herausfordernde, aber erfüllende Erfahrung, die den Einsatz und die Opfer unterstreicht, die Astronauten erfordern, um ihre Missionen im Weltraum erfolgreich durchzuführen.

Definitionen:

– Sojus-Fährschiff: Ein Raumschiff der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, um Astronauten zur und von der Internationalen Raumstation zu transportieren.

– Mikrometeoroid: Winzige Weltraumschrottpartikel, oft nicht größer als ein Sandkorn, die Schäden an Raumfahrzeugen verursachen können.

Quellen: NASA