NASA enthüllt unheimliches schädelförmiges Vulkangebilde in der Sahara

In einer erschreckenden Darstellung der Kunstfertigkeit der Natur hat die NASA ein unheimliches Foto einer schädelähnlichen Struktur enthüllt, die in einer kolossalen Vulkangrube im Tschad aufragt. Dieses erschreckende Bild, aufgenommen von einem Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation am 12. Februar, zeigt den gruseligen „Schädel“, der im Herzen des Trou au Natron, auch bekannt als Doon Orei, ruht, einer 3,300 Fuß breiten Vulkankrater.

Das beunruhigende Gesicht besteht aus Natron, Schlackenkegeln und Schatten. Natron, eine charakteristische weiße Substanz, erzeugt die Farbe des Mundes, der Nase und der linken Wange des Schädels. Es ist eine natürlich vorkommende Mischung aus Natriumcarbonat-Decahydrat, Natriumbicarbonat, Natriumchlorid und Natriumsulfat. Währenddessen bestehen die Augen und das Nasenloch aus Schlackenkegeln, steilen, kegelförmigen Hügeln, die um Vulkanquellen herum geformt sind und die umliegende Landschaft überragen. Die bedrohliche Form des Schädels wird durch den Schatten, der vom Kraterrand geworfen wird, noch verstärkt.

Während Trou au Natron heute verlassen und ohne Leben erscheint, war es vor etwa 14,000 Jahren einst ein geschäftiger Gletschersee. Unter dem mit Natron bedeckten Boden wurden in den 1960er Jahren Fossilien von Meeresschnecken und Plankton entdeckt, was auf ein früheres aquatisches Ökosystem schließen lässt. Darüber hinaus wurden bei einer anschließenden Expedition im Jahr 120,000 Algenfossilien identifiziert, die 2015 Jahre alt sind. Überraschenderweise gilt Trou au Natron als eine der neueren vulkanischen Erscheinungen im Tibesti-Massiv, auch wenn die umliegenden Vulkane wahrscheinlich viel älter sind.

FAQ:

F: Was ist Natron?

A: Natron ist eine natürlich vorkommende salzige Mischung aus Natriumcarbonat-Decahydrat, Natriumbicarbonat, Natriumchlorid und Natriumsulfat.

F: Was sind Schlackenkegel?

A: Schlackenkegel sind steile, kegelförmige Hügel, die um Vulkanquellen herum gebildet werden und sich über das umliegende Gelände erheben.

F: Wo befindet sich Trou au Natron?

A: Trou au Natron, auch bekannt als Doon Orei, liegt in der Sahara, genauer gesagt im Tibesti-Massiv im Tschad.

F: Ist die vulkanische Aktivität in Trou au Natron immer noch im Gange?

A: Während Trou au Natron selbst derzeit nicht aktiv ist, liegt es in der Nähe von Tarso Toussidé, wo sich ein potenziell aktiver Stratovulkan befindet.