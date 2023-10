Neue Graphic Novel inspiriert die nächste Generation von Weltraumforschern

Die NASA sorgt mit ihrem innovativen Ansatz zur Inspiration zukünftiger Weltraumforscher für Aufsehen im Bereich des Geschichtenerzählens. Der kürzlich erschienene Teil der digitalen Graphic-Novel-Reihe „First Woman“ der NASA mit dem Titel „First Woman: Expanding our Universe“ stellt den Lesern die fiktive Astronautin Callie Rodriguez vor, die sich auf ihre Weltraumforschungsmission begibt. Ziel dieser Graphic-Novel-Reihe ist es, das Publikum zu fesseln, indem sie die Herausforderungen aufzeigt, denen sich Astronauten bei ihrer Suche nach der Installation eines Teleskops der nächsten Generation auf der anderen Seite des Mondes gegenübersehen.

„Vielfalt ist der Kern der NASA-Missionen und der Grund, warum wir weiterhin die Grenzen des Möglichen überschreiten. „First Woman“ verkörpert die reiche Geschichte unzähliger Frauen, die Barrieren durchbrochen haben und die NASA weiterhin zu den Sternen führen“, betonte NASA-Administrator Bill Nelson. Durch die Geschichte von Callie Rodriguez unterstreicht die Graphic Novel das Engagement der NASA für Inklusivität und stellt sicher, dass sich die Artemis-Generation – die nächste Generation von Entdeckern – in ihren Missionen vertreten fühlt.

Der erste Teil der „First Woman“-Reihe mit dem Titel „Dream To Reality“ stellte den Lesern Callie und ihren treuen Roboter RT vor, während sie die Herausforderungen der Monderkundung meisterten. Die neu erschienene zweite Ausgabe bietet den Lesern einen tieferen Einblick in die komplexe Mission und die persönlichen Hintergründe der Besatzung und bereichert die interaktiven, mehrsprachigen Inhalte zu Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM), die auf den digitalen Plattformen der NASA verfügbar sind, weiter.

Durch die Darstellung von Charakteren aus unterrepräsentierten Gemeinschaften wie Callie Rodriguez möchte die NASA Vielfalt fördern und innovative Ideen aus nicht-traditionellen Quellen inspirieren, um eine nachhaltige Monderkundung sicherzustellen. Prasun Desai, amtierender stellvertretender Administrator des Space Technology Mission Directorate im NASA-Hauptquartier, betonte, wie wichtig es sei, dass sich eine vielfältige Fangemeinde an den ehrgeizigen Missionen der NASA beteiligt.

Um in die fesselnde Welt von „First Woman: Expanding our Universe“ einzutauchen, besuchen Sie die neu gestaltete „First Woman“-Website, die jetzt auch eine spanischsprachige Option enthält, oder laden Sie die aktualisierte „First Woman“-App der NASA auf Android und iOS herunter. Bereiten Sie sich darauf vor, an die Spitze der Weltraumforschung transportiert zu werden, wo Hindernisse überwunden, wissenschaftliche Entdeckungen gemacht und Hoffnungen geweckt werden. Die Zukunft der Weltraumforschung liegt in den Händen der nächsten Generation, und die Graphic Novel-Reihe „First Woman“ spielt eine wichtige Rolle dabei, diese zukünftigen Entdecker zu inspirieren und ihnen den Weg zu ebnen.

FAQ

1. Worum geht es in „First Woman: Expanding our Universe“?

„First Woman: Expanding our Universe“ ist der zweite Teil der digitalen Graphic Novel-Reihe „First Woman“ der NASA. Es folgt der Reise der fiktiven Astronautin Callie Rodriguez, während sie und ihre vielfältigen Crewmitglieder versuchen, Hindernisse zu überwinden und auf der anderen Seite des Mondes ein Teleskop der nächsten Generation zu installieren.

2. Warum ist Vielfalt bei NASA-Missionen wichtig?

Vielfalt ist bei NASA-Missionen von entscheidender Bedeutung, da sie innovative Ideen aus nicht-traditionellen Quellen ermöglicht. Die NASA möchte sicherstellen, dass sich jedes Mitglied der Artemis-Generation, der nächsten Generation von Entdeckern, bei ihren Missionen vertreten fühlt.

3. Wie kann ich auf die Graphic Novel-Reihe „First Woman“ zugreifen?

Sie können „First Woman: Expanding our Universe“ und den vorherigen Teil, „Dream To Reality“, auf der neu gestalteten „First Woman“-Website lesen. Die Website bietet auch eine spanischsprachige Option. Alternativ können Sie die „First Woman“-App auf Android und iOS herunterladen.