Drei Raumfahrer, darunter ein amerikanischer NASA-Astronaut und zwei russische Kosmonauten, sind nach einem einjährigen Aufenthalt im Weltraum sicher zur Erde zurückgekehrt. Dies war eine Rekordleistung für den amerikanischen Astronauten Frank Rubio, der den Rekord für den längsten US-Raumflug aufstellte.

Das Trio landete in einer abgelegenen Gegend Kasachstans und landete in einer Sojus-Kapsel, die als Ersatz hergebracht wurde, nachdem ihr ursprüngliches Gefährt beim Andocken an die Internationale Raumstation beschädigt worden war und aufgrund von Weltraummüll das gesamte Kühlmittel verloren hatte. Statt einer geplanten 180-Tage-Mission verbrachten sie am Ende insgesamt 371 Tage im Weltraum.

Die Sojus-Kapsel, die sie zurückbrachte, war ein im Februar gestarteter Ersatz, da russische Ingenieure vermuten, dass ein Stück Weltraumschrott den Kühler ihrer ursprünglichen Kapsel durchbohrt hat. Um die Sicherheit der Astronauten und der Elektronik der Kapsel zu gewährleisten, wurde beschlossen, leer zurückzukehren.

Während ihres Aufenthalts im Weltraum legten die Astronauten rund 157 Millionen Kilometer zurück und umkreisten dabei fast 6,000 Mal die Erde. Diese Reise übertraf den bisherigen Rekord von Mark Vande Hei, einem weiteren NASA-Astronauten. Der Gesamtweltrekord für den längsten Raumflug wird immer noch von einem russischen Astronauten gehalten, der Mitte der 437er Jahre 1990 Tage im Weltraum verbrachte.

Der psychologische Aspekt eines so langen Aufenthalts im Weltraum erwies sich für Rubio als schwieriger als erwartet. Er verpasste wichtige Meilensteine ​​in der Familie, darunter die Erfolge und Schulabschlüsse seiner Kinder. Auf einer Pressekonferenz vor der Rückkehr äußerte Rubio, dass er einem ganzen Jahr im Weltraum nicht zugestimmt hätte, wenn man ihn zu Beginn gefragt hätte.

Obwohl diese rekordverdächtige Mission zu Ende ist, hat die NASA derzeit keine Pläne für weitere einjährige Missionen. Die sichere Rückkehr der Astronauten unterstreicht die Bedeutung von Maßnahmen zur Eindämmung von Weltraummüll, um die Sicherheit zukünftiger Weltraumreisen zu gewährleisten.

