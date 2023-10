Die Rolle von Astrozyten bei der Schlafregulation

By

Eine kürzlich im Journal of Neuroscience veröffentlichte Studie hat Aufschluss über die entscheidende Rolle von Astrozyten, einer Art Gehirnzelle, bei der Regulierung des Schlafs gegeben. Die Forschung zeigte, dass die Aktivierung dieser Zellen Mäuse über einen längeren Zeitraum wach halten konnte, ohne dass es später zu erhöhter Schläfrigkeit kam. Diese Erkenntnis könnte Personen zugute kommen, die über einen längeren Zeitraum wach sind, beispielsweise Schichtarbeiter, Ersthelfer und Militärangehörige.

Die vom Neurowissenschaftler Marcos Frank und seinem Team am Elson S. Floyd College of Medicine der Washington State University durchgeführte Studie ergab, dass die Mäuse trotz längerer Wachphasen keine Unterschiede in der Schlafdauer oder -intensität im Vergleich zu gesunden Mäusen aufwiesen. ausgeruhte Mäuse. Dies deutet darauf hin, dass die gezielte Bekämpfung von Astrozyten zu Interventionen führen könnte, die die negativen Folgen einer längeren Wachsamkeit abmildern.

Die Implikationen dieser Forschung sind weitreichend. Schichtarbeiter und Personen, die lange oder unregelmäßige Arbeitszeiten haben, leiden häufig unter Schlafstörungen, die sich auf Aufmerksamkeit, Kognition, Lernen, Gedächtnis, Stoffwechsel und Immunfunktion auswirken können. Durch die Entwicklung von Medikamenten, die auf Astrozyten abzielen, könnte es möglich sein, die Produktivität, Sicherheit und allgemeine Gesundheit dieser Personen zu verbessern.

Bisher ging man davon aus, dass Astrozyten als „Klebstoff“ dienen, der das Gehirn zusammenhält. Neuere Forschungen haben jedoch ergeben, dass diese Zellen über einen komplexen Mechanismus namens Kalziumsignalisierung eine aktive Rolle bei verschiedenen Verhaltensweisen und Prozessen spielen. In einer früheren Studie reduzierte die Unterdrückung der Astrozyten-Kalziumsignale das Schlafbedürfnis nach Phasen des Schlafentzugs.

In der aktuellen Studie konzentrierten sich die Forscher auf Astrozyten im basalen Vorderhirn, einer Region des Gehirns, die für die Schlafregulation verantwortlich ist. Durch den Einsatz von Chemogenetik zur Aktivierung dieser Astrozyten blieben die Mäuse während ihrer normalen Schlafperiode über sechs Stunden lang wach. Überraschenderweise kam es zu keinen nachfolgenden Veränderungen der Schlafdauer oder -intensität, die typischerweise nach längerem Wachzustand auftreten würden.

Die Forscher planen nun, weitere Verhaltenstests durchzuführen, um zu untersuchen, wie sich die Aktivierung von Astrozyten im basalen Vorderhirn auf Aufmerksamkeit, Kognition, Lernen, Gedächtnis, Stoffwechsel und Immunfunktion auswirken kann. Das Verständnis der Interaktion zwischen Astrozyten und Neuronen bei der Auslösung des Wachzustands könnte Einblicke in die Regulierung des Schlafs in verschiedenen Teilen des Gehirns liefern.

Diese Forschung eröffnet einen neuen Weg für die Erforschung von Interventionen, die die negativen Folgen von chronischem Schlafmangel angehen können. Durch gezielte Astrozyten könnte es möglich sein, die Schlafqualität und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern, insbesondere für diejenigen, die in anspruchsvollen und stressigen Berufen arbeiten.

Referenz: „Aktivierung basaler Astrozyten des Vorderhirns induziert Wachheit ohne kompensatorische Veränderungen im Schlaftrieb“ von Ashley M. Ingiosi, Christopher R. Hayworth und Marcos G. Frank, Journal of Neuroscience, 8. August 2023.

