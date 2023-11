Neue Asteroiden nach Bewohnern der Saanich-Halbinsel benannt

Astronomiebegeisterte auf der Saanich-Halbinsel haben etwas zu feiern, denn zwei Einheimische, Chris Gainor und Lauri Roche, wurden kürzlich von der International Astronomy Union geehrt. Das Duo schloss sich einer angesehenen Liste von 38 Personen an, nach denen Asteroiden benannt wurden, und festigte damit ihren Beitrag auf diesem Gebiet.

Gainor, ein Einwohner von Sidney, zeigte sich überrascht, als er die Nachricht erhielt. Er bemerkte, dass dies eine einzigartige und unerwartete Ehre sei, die er immer noch nicht vollständig zu verstehen versuche. Sein Asteroid mit dem Namen 20041 Gainor befindet sich im Hauptasteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und durchläuft alle vier Jahre eine Umlaufbahn um die Sonne.

Mit einem beeindruckenden Hintergrund, der Journalismus, die Präsidentschaft der Royal Astronomical Society of Canada und die Autorschaft zahlreicher Bücher und Aufsätze zur Weltraumforschung umfasst, sieht Gainor diese Auszeichnung als Anerkennung für sein umfangreiches Werk. Er erkennt demütig die Bedeutung seines Beitrags auf diesem Gebiet an.

Roche, ein Einwohner von Brentwood Bay, widmet sich jahrzehntelang der Aufklärung der Menschen über den Weltraum. Ihr Asteroid mit dem Namen 20035 Lauriroche muss aufgrund seiner aktuellen Position auf der anderen Seite der Sonne noch beobachtet werden. Gainor erwähnte, dass selbst wenn sich der Asteroid näher an der Erde befindet, ein leistungsstarkes Teleskop erforderlich wäre, um ihn zu beobachten.

Als aktives Mitglied des Friends of the Dominion Astrophysical Observatory und ehemaliger Präsident der Victoria-Abteilung der Royal Astronomical Society of Canada hat Roche maßgeblich zur Popularisierung der Astronomie in der Region beigetragen. Gainor lobt sie für ihr Engagement und ihre Leistungen.

Sowohl Gainor als auch Roche freuen sich darauf, in Zukunft einen Blick auf ihre jeweiligen Asteroiden zu werfen. Gainor äußerte die Möglichkeit, das Teleskop des Dominion Astrophysical Observatory zur Beobachtung seines Asteroiden zu nutzen, wenn es für die Sichtbarkeit besser positioniert sei.

Diese Auszeichnung unterstreicht nicht nur die Leistungen dieser Einheimischen, sondern wirft auch ein Licht auf die Leidenschaft und das Engagement der Menschen auf der Saanich-Halbinsel für den Bereich der Astronomie.

