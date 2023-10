NASA warnt vor Annäherung des Asteroiden 2023 TM3

Die NASA hat bekannt gegeben, dass ein Asteroid namens Asteroid 2023 TM3 heute in einer Entfernung näher an der Erde an der Erde vorbeifliegen wird als der Mond. Auch wenn die große Annäherung des Asteroiden alarmierend klingt, stellt er aufgrund seiner geringen Größe keine Gefahr dar.

Der Asteroid 2023 TM3 gehört zur Aten-Gruppe von Asteroiden, bei denen es sich um erdnahe Asteroiden (NEAs) handelt, die die Erde durchqueren und deren große Halbachsen kleiner als die der Erde sind. Seine Breite wird auf etwa 47 Fuß geschätzt, was ihn fast so groß wie ein Haus macht.

Die NASA hat Asteroiden mit Weltraumteleskopen wie dem Hubble-Weltraumteleskop und dem James-Webb-Weltraumteleskop sowie Raumfahrzeugen wie Dawn, OSIRIS-REx und Hayabusa2 untersucht. Diese Bemühungen zielen darauf ab, Asteroiden zu verfolgen und zu überwachen, um ihr Verhalten und ihre möglichen Auswirkungen auf die Erde zu verstehen.

Der Asteroid 2023 TM3 fliegt mit einer Geschwindigkeit von 58,306 Kilometern pro Stunde auf die Erde zu, was nahe an der Geschwindigkeit eines Raumfahrzeugs liegt. Es wird den Planeten in einer Entfernung von nur 103,000 Kilometern passieren, was etwa einem Drittel der Entfernung zwischen Erde und Mond entspricht.

Trotz seiner Nähe versichert die NASA, dass der Asteroid nicht als Bedrohung angesehen wird. Dies ist nicht das erste Mal, dass der Asteroid 2023 TM3 der Erde nahe kommt. Seine erste große Annäherung erfolgte 1988, als er den Planeten in einer Entfernung von 1 Million Kilometern passierte. Nach der heutigen Annäherung wird die nächste Begegnung mit dem Asteroiden voraussichtlich am 16. August 2032 erfolgen, wenn er in einer Entfernung von 5.7 Millionen Kilometern an der Erde vorbeifliegt.

Die Verfolgung und Untersuchung von Asteroiden ist entscheidend für das Verständnis potenzieller Einschlagsrisiken und die Entwicklung von Strategien zur Planetenverteidigung. Da es über eine Million bekannte Asteroiden im Weltraum gibt, sind die Bemühungen der NASA, diese Objekte zu überwachen, von großer Bedeutung für den Schutz unseres Planeten.

