Ein neu veröffentlichter Bericht zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Bennu-Asteroid, der seit fast 1 Jahren von der NASA verfolgt wird, in Zukunft auf die Erde einschlagen könnte, bei 2,700 zu 25 liegt. Bennu, ein erdnaher Asteroid, wurde erstmals 1999 entdeckt und hat laut dem OSIRIS-REx-Wissenschaftsteam das Potenzial, in die Erdumlaufbahn zu driften und den Planeten möglicherweise bis September 2182 zu treffen.

Bennu fliegt alle sechs Jahre nah an der Erde vorbei und hatte in den Jahren 1999, 2005 und 2011 bereits drei Nahbegegnungen. Die an der in ScienceDirect veröffentlichten Studie beteiligten Wissenschaftler schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass Bennu im Jahr 2182 tatsächlich die Erde trifft, auf 0.037 % 1 von 2,700.

Im Oktober 2020 schrieb die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx, die für Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security-Regolith Explorer steht, Geschichte, indem sie kurz die Oberfläche von Bennu berührte, eine Probe sammelte und dann den Asteroiden abschleuderte. Bei dieser Mission gelang es der NASA zum ersten Mal, eine Asteroidenprobe im Weltraum zu sammeln.

Der Astrophysiker Hakeem Oluyesi betont, dass die von Bennu gesammelte Probe reines, unverfälschtes Material enthält, das Geheimnisse über die Ursprünge unseres Sonnensystems enthüllen kann. Er fügt hinzu, dass die Möglichkeit bestehe, biologische Moleküle oder Vorläufermoleküle für das Leben zu entdecken.

Wenn Bennu mit der Erde kollidieren würde, würde es eine enorme Energiemenge freisetzen, die auf 1,200 Megatonnen geschätzt wird, was 24-mal stärker ist als die stärkste von Menschenhand geschaffene Atomwaffe. Im Vergleich dazu entsprach der Asteroid, der das Aussterben der Dinosaurier verursachte, 10 Milliarden Atombomben und löste Waldbrände, Tsunamis und eine Staubwolke aus, die die Sonne verdeckte.

Für Wissenschaftler ist es wichtig, Bennu weiterhin zu überwachen und unser Verständnis seiner Flugbahn zu verbessern, um die potenzielle Bedrohung einzuschätzen, die er für die Erde darstellt. Obwohl die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags im Jahr 2182 relativ gering ist, unterstreicht dies die Notwendigkeit fortlaufender Forschung und Entwicklung von Strategien zur Minderung der mit erdnahen Objekten verbundenen Risiken.

