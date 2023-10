Neue Studie enthüllt Feinstaub als Schlüsselfaktor für das Aussterben von Dinosauriern

By

Das Zeitalter der Dinosaurier fand vor 66 Millionen Jahren mit dem Einschlag eines gewaltigen Asteroiden vor der Küste des heutigen Mexikos ein tragisches Ende. Obwohl seit langem bekannt ist, dass dieses katastrophale Ereignis zum Aussterben von 75 % der Arten auf der Erde führte, sind die Einzelheiten, wie sich dieses Massensterben abspielte, weiterhin Gegenstand von Spekulationen und Debatten.

Frühere Untersuchungen deuten darauf hin, dass bei dem Aufprall freigesetzter Schwefel zusammen mit Ruß aus Waldbränden einen globalen Winter auslöste. Eine neue, in der Fachzeitschrift Nature Geoscience veröffentlichte Studie präsentiert jedoch eine andere Perspektive. Die Studie legt nahe, dass feiner Staub, der aus pulverisiertem Gestein entsteht und nach dem Einschlag in die Atmosphäre geschleudert wird, eine bedeutendere Rolle beim Aussterben spielt.

Der leitende Studienautor Cem Berk Senel, Postdoktorand am Königlichen Observatorium von Belgien, hebt die Auswirkungen dieses Staubs auf die Photosynthese hervor, einen entscheidenden biologischen Prozess für das Leben. Der Staub blockierte das Sonnenlicht und verhinderte fast zwei Jahre lang, dass Pflanzen Photosynthese betreiben konnten, was zum Zusammenbruch des Nahrungsnetzes und einer Kettenreaktion des Aussterbens führte.

Um zu diesen Schlussfolgerungen zu gelangen, entwickelten Wissenschaftler ein neues Computermodell, das auf Daten aus Sedimentproben basiert, die aus der Fossilienfundstelle Tanis in North Dakota entnommen wurden. Diese Proben erfassten einen Zeitraum von 20 Jahren nach dem Einschlag und lieferten einzigartige Einblicke in die Folgen des katastrophalen Ereignisses. Die Analyse der Proben ergab das Vorhandensein von Silikatstaubpartikeln, die bis zu 15 Jahre in der Atmosphäre verblieben und möglicherweise eine erhebliche Abkühlung des globalen Klimas verursachten.

Diese Studie wirft ein neues Licht auf die Mechanismen hinter dem Aussterben der Dinosaurier und stellt frühere Annahmen in Frage, wonach extreme Kälte der Haupttötungsmechanismus sei. Stattdessen betont die Forschung die entscheidende Rolle der Abschaltung der Photosynthese aufgrund von Feinstaub, der die Sonne blockiert. Durch ein genaueres Verständnis dieser Prozesse und ihrer Dauer können Wissenschaftler tiefere Einblicke in das Aussterben und seine Auswirkungen auf verschiedene Arten gewinnen.

FAQ

F: Was hat das Aussterben der Dinosaurier verursacht?

A: Das Aussterben der Dinosaurier wurde durch einen massiven Asteroideneinschlag vor 66 Millionen Jahren verursacht.

F: Welche Rolle spielte Feinstaub beim Aussterben?

A: Feinstaub, der aus pulverisiertem Gestein entstand, das nach dem Asteroideneinschlag in die Atmosphäre geschleudert wurde, blockierte die Sonne und verhinderte die Photosynthese, was zum Zusammenbruch des Nahrungsnetzes und anschließend zum Aussterben führte.

F: Wie haben Wissenschaftler den Feinstaub untersucht?

A: Wissenschaftler analysierten Sedimentproben aus der Fossilienfundstelle Tanis in North Dakota, die Einblicke in die Zusammensetzung und Dauer der Feinstaubkomponente lieferten.

F: Spielte extreme Kälte eine bedeutende Rolle beim Aussterben?

A: Während früher angenommen wurde, dass extreme Kälte der Haupttötungsmechanismus ist, legt diese Studie nahe, dass die Unterbrechung der Photosynthese aufgrund von Feinstaub, der die Sonne blockiert, eine wichtigere Rolle spielt.