NASA warnt vor enger Annäherung des Asteroiden 2023 SN1

Die NASA hat kürzlich bekannt gegeben, dass sich ein Asteroid namens Asteroid 2023 SN1 der Erde schnell nähert und sich heute, am 20. September, dem Planeten am nächsten nähern wird. Dieser Asteroid ist Teil der Apollo-Gruppe, die aus erddurchquerenden Weltraumgesteinen mit Halbgröße besteht Achsen größer als die der Erde.

Der Asteroid 2023 SN1 bewegt sich derzeit mit einer Geschwindigkeit von 58306 Kilometern pro Stunde, knapp so schnell wie eine Raumsonde. Es wird erwartet, dass er die Erde in einer Entfernung von nur 332,000 Kilometern passiert, was näher ist als die Entfernung des Mondes von der Erde (384,400 Kilometer). Damit ist er einer der Asteroiden, die der Erde in den letzten Monaten am nächsten kamen.

Trotz seiner unmittelbaren Nähe stuft die NASA diesen Asteroiden aufgrund seiner geringen Größe als ungefährlich ein. Es wird geschätzt, dass es etwa 15 Fuß breit ist, etwa so groß wie ein Kleinwagen.

Um das Einschlagrisiko erdnaher Objekte zu überwachen, hat die NASA ein neues Einschlagüberwachungssystem namens Sentry-II implementiert. Dieses System verwendet einen Algorithmus, um die möglichen Auswirkungen von Asteroiden zu berechnen. Durch die Verfolgung der Umlaufbahn des Asteroiden anhand von Infrarotdaten kann die NASA seine Umlaufbahn Jahre in der Zukunft vorhersagen.

Derzeit wurden fast 28,000 erdnahe Asteroiden mithilfe verschiedener technischer Instrumente zur Verfolgung von Objekten am Himmel entdeckt.

Quelle: NASA

Definitionen:

– Asteroiden: Uralte Weltraumgesteine, die von der frühen Entstehung unseres Sonnensystems übrig geblieben sind.

– Erdnahe Objekte: Asteroiden oder Kometen, die innerhalb von 1.3 Astronomischen Einheiten (AE) an der Erde vorbeiziehen.

– Apollo-Gruppe: Asteroiden, die die Erde durchqueren und deren große Halbachsen größer als die der Erde sind.

– Einschlagüberwachungssystem: Ein System zur Verfolgung und Vorhersage der möglichen Auswirkungen von Asteroiden auf die Erde.

