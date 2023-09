Osiris-Rex-Mission der NASA: Kapsel mit Asteroidenproben wird geöffnet

Die Osiris-Rex-Mission der NASA, die darauf abzielt, Asteroidenproben zu sammeln, wird einen Meilenstein erreichen, da die Kapsel mit Bruchstücken des Asteroiden Bennu geöffnet wird. Die Kapsel landete am Sonntag in den USA, die NASA will sie bereits am Dienstag öffnen. Die etwa 250 Gramm schweren Proben haben das Potenzial, wertvolle Erkenntnisse über die Entstehung des Sonnensystems zu liefern.

Die 2016 gestartete Raumsonde Osiris-Rex sammelte 2020 die Gesteins- und Staubprobe von Bennu. Nachdem sie an diesem Wochenende die Erde passiert hatte, gab die Raumsonde die Probenkapsel frei, die sicher in der Wüste von Utah landete. Anschließend wurde die Kapsel in eine sichere Reinraumanlage in Utah transportiert, bevor sie zum Johnson Space Center der NASA gebracht wurde.

Wissenschaftler sind von der Menge der gesammelten Proben begeistert und vermuten, dass es sich um die größte Menge handelt, die jemals von einem Asteroiden gesammelt wurde. Dadurch erhalten sie eine beträchtliche Menge an Material zur Analyse und können ein besseres Verständnis der Zusammensetzung des Sonnensystems in seinen frühen Stadien erlangen. Die Proben werden zur weiteren Untersuchung an Wissenschaftler und Forscher weltweit verteilt.

Der Erfolg der Osiris-Rex-Mission zeigt die Fähigkeit der NASA, ehrgeizige Projekte durchzuführen, die Menschen inspirieren und vereinen. NASA-Administrator Bill Nelson zeigte sich begeistert von der Mission und betonte deren Bedeutung für die Erweiterung unseres Wissens über das Universum.

Bennu, der untersuchte Asteroid, ist aufgrund seines reichen Gehalts an organischen Molekülen und Hinweisen auf frühere Wechselwirkungen mit flüssigem Wasser von besonderem Interesse. Wissenschaftler glauben, dass Asteroiden wie Bennu möglicherweise eine Rolle dabei gespielt haben, durch Kollisionen lebenswichtige Moleküle und Wasser zur Erde zu transportieren.

Im Hinblick auf zukünftige Missionen wird Osiris-Rex nun eine neue Mission namens Osiris-Apex starten, deren Ziel die Erforschung des Asteroiden Apophis im Jahr 2029 ist.

