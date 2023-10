Wissenschaftler stoßen beim Öffnen eines Asteroidenprobenbehälters auf ein „gutes Problem“.

Wissenschaftler der NASA, die daran arbeiten, den Probenbehälter mit Gestein und Staub vom Asteroiden Bennu zu öffnen, sind auf eine angenehme Überraschung gestoßen: Im Inneren befindet sich reichlich Material. Die Demontage des TAGSAM-Kopfes (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) dauert länger als erwartet, da beim Entfernen des Kanisterdeckels eine große Materialmenge gefunden wurde. Dies ist ein positives Ereignis, da es bedeutet, dass eine erhebliche Menge an Material untersucht und analysiert werden muss.

OSIRIS-REx, die für die Probenentnahme zuständige Raumsonde, landete im Oktober 2020 auf dem Asteroiden Bennu und entnahm erfolgreich eine Probe von seiner Oberfläche. Vor der Bergung beobachteten Wissenschaftler, wie Partikel langsam aus dem Probenkopf entwichen, was auf das Vorhandensein zusätzlicher Teile des Asteroiden hindeutete. Ihre Annahme erwies sich als richtig, da der Deckel und der Boden des Kanisters eine größere Menge dunkler Partikel enthielten als erwartet.

Christopher Snead, stellvertretender OSIRIS-REx-Kurationsleiter am Johnson Space Center der NASA, beschrieb die Fülle an Material als das „beste ‚Problem‘, das man haben kann“. Das Team führt derzeit eine erste Analyse der Probe durch, die auf dem Avionikdeck des Kanisters gefunden wurde. Diese Analyse wird Einblicke in die Zusammensetzung von Bennu und in die Erwartungen an die Großprobe geben.

Bennu ist ein kleiner, erdnaher Asteroid, von dem man annimmt, dass er vor Milliarden von Jahren von einem größeren kohlenstoffreichen Asteroiden abgebrochen ist. Die Untersuchung der Asteroidenprobe kann Wissenschaftlern helfen, die Entstehungsgeschichte der Erde und die mögliche Lieferung von Lebensbausteinen durch Asteroideneinschläge zu verstehen.

Die ersten Ergebnisse der Probe sowie Bilder der Gesteine ​​und des Staubs werden am 11. Oktober in einer Live-Übertragung enthüllt. In den kommenden Wochen wird das Kurationsteam am Johnson Space Center der NASA den TAGSAM-Kopf weiter zerlegen, um die darin enthaltene Großprobe freizulegen.

Es wird mit größter Sorgfalt darauf geachtet, dass keine irdischen Verunreinigungen in den Probenbehälter gelangen, um die Integrität des Materials und seine potenziellen Erkenntnisse über die Geschichte des Lebens zu bewahren.

