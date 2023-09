Wissenschaftler analysieren Staub aus Weltraumgestein, um Hinweise auf den Ursprung der Erde zu finden

By

Wissenschaftler warten sehnsüchtig auf die Ankunft einer Raumkapsel mit einer Gesteinsprobe eines Asteroiden, die vor drei Jahren gesammelt wurde. Es wird erwartet, dass die Kapsel am Sonntag einen feurigen Sturzflug durch die Erdatmosphäre macht und in der Wüste von Utah landet. Die Mission mit dem Namen OSIRIS-REx ist eine gemeinsame Anstrengung der NASA und Wissenschaftler der University of Arizona.

Der Asteroid mit dem Namen Bennu ist ein kohlenstoffreicher Asteroid und aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zu unserem Planeten alle sechs Jahre ein „erdnahes Objekt“. OSIRIS-REx hat erfolgreich ein Exemplar von Bennu gesammelt, von dem man annimmt, dass es wertvolle Hinweise auf die Entstehung und Entwicklung von Gesteinsplaneten wie der Erde enthält. Die Probe wiegt schätzungsweise 250 Gramm und ist damit die größte Asteroidenprobe, die jemals zur Analyse zur Erde zurückgebracht wurde.

Wissenschaftler sind besonders an der Erforschung der Chemie und Mineralogie von Bennu interessiert, da es seit seiner Entstehung vor 4.5 Milliarden Jahren praktisch unverändert geblieben ist. Durch die Analyse des Staubs und Materials des Asteroiden hoffen Wissenschaftler, Einblicke in das frühe Sonnensystem zu gewinnen und möglicherweise organische Moleküle zu entdecken, die denen ähneln, die für die Entwicklung von Leben notwendig sind.

Die Raumsonde OSIRIS-REx, die im September 2016 startete, umkreiste Bennu fast zwei Jahre lang, bevor sie die Probe sammelte. Anschließend begab es sich auf eine 1.2 Milliarden Meilen lange Reise zurück zur Erde, wobei die Probe von Wissenschaftlern in verschiedenen Labors auf der ganzen Welt untersucht werden sollte.

Die Ankunft dieser Probe stellt einen wichtigen Meilenstein in der Asteroidenforschung dar und trägt zu unserem Verständnis der Entstehung des Universums bei. Die OSIRIS-REx-Mission ebnet den Weg für die zukünftige Erforschung und Untersuchung anderer erdnaher Asteroiden.

Quellen:

– NASA-Beamte

– Sandra Freund, Programmmanagerin bei Lockheed Martin

– Dante Lauretta, leitender Ermittler der Mission an der University of Arizona, Tucson

