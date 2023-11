Neuer Asteroid zu Ehren des ägyptischen Wissenschaftlers Ramy Al Maarry benannt

Bildnachweis: Khalifa University.

Die Internationale Astronomische Union (IAU) gab kürzlich bekannt, dass ein Asteroid, der zuvor als 2002 CZ bekannt war, zu Ehren von Mohamed Ramy Al Maarry, einem ägyptischen Wissenschaftler, der für seine bemerkenswerten Beiträge zur Planetenwissenschaft und Kometengeologie bekannt ist, offiziell in Al Maarry (357148) umbenannt wurde. Laut Al Maarry dient diese Anerkennung dazu, junge arabische Wissenschaftler zu inspirieren.

Als außerordentlicher Professor für Planetenwissenschaften und Direktor des Space and Planetary Science Center an der Khalifa University of Science and Technology hat Al Maarry nicht nur bahnbrechende Forschung vorangetrieben, sondern auch eine entscheidende Rolle bei wichtigen internationalen Weltraummissionen gespielt. Derzeit ist seine Teilnahme an der bevorstehenden Weltraummission der Vereinigten Arabischen Emirate zur Untersuchung von sieben Körpern im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter im Jahr 2028 geplant. Ziel dieser Mission ist es, wesentliche Informationen über Eisasteroiden und ihre Auswirkungen auf die Entstehung unseres Sonnensystems zu entschlüsseln .

Al Maarrys Engagement für sein Fachgebiet zeigt sich in seinen umfangreichen Forschungsmethoden, die Modellierung, Datenanalyse, Laborarbeit und vergleichende Planetologie, vorwiegend durch Feldforschung, umfassen. Mit über 16 Jahren Erfahrung in der Planetenwissenschaft und Kometenforschung hat er maßgeblich zu hochmodernen Weltraummissionen beigetragen, darunter New Horizons der NASA und die Mondmission der Vereinigten Arabischen Emirate. Darüber hinaus wird Al Maarry Teil der bevorstehenden ExoMars Rover-Mission der ESA, des Comet Interceptor-Projekts und der als Hera bekannten Planetenverteidigungsmission sein.

Diese wohlverdiente Anerkennung unterstreicht die internationalen Beiträge von Wissenschaftlern außerhalb der USA und Europas. Der Asteroid Al Maarry, früher bekannt als 2002 CZ, befindet sich im inneren Asteroidengürtel, etwa 300 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Er umkreist die Sonne alle dreieinhalb Jahre, seine größte Annäherung wird voraussichtlich am 11. August 2024 stattfinden. Die Entdeckung des Asteroiden im Februar 2002 war eine Gemeinschaftsarbeit des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Berlin und der Abteilung für Astronomie und Astronomisches Observatorium an der Universität Padua.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welche Bedeutung hat es, einen Asteroiden nach Ramy Al Maarry umzubenennen?

Die Umbenennung des Asteroiden nach Ramy Al Maarry ist ein Beweis für seine bemerkenswerten Beiträge zur Planetenwissenschaft und Kometengeologie. Es dient als Anerkennung für seine umfangreichen Forschungsbemühungen und sein Engagement, unser Verständnis des Sonnensystems voranzutreiben.

An welchen Missionen war Ramy Al Maarry beteiligt?

Ramy Al Maarry hat eine entscheidende Rolle bei verschiedenen internationalen Weltraummissionen gespielt, darunter New Horizons der NASA, der Mondmission der Vereinigten Arabischen Emirate, der bevorstehenden ExoMars Rover-Mission der ESA, dem Comet Interceptor-Projekt und der Planetenverteidigungsmission Hera.

Warum ist die bevorstehende Weltraummission der VAE bedeutsam?

Die bevorstehende Weltraummission der VAE zielt darauf ab, sieben Körper im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter zu untersuchen. Ziel der Mission ist es, wertvolle Informationen über Eis-Asteroiden aufzudecken und Aufschluss über die Entstehung unseres Sonnensystems zu geben. Ramy Al Maarry wird als Vertreter der Khalifa University an dieser Mission teilnehmen.