NASA entdeckt erdnahen Asteroiden 2023 TF4

Die NASA hat kürzlich die Entdeckung eines erdnahen Asteroiden (NEA) mit dem Namen Asteroid 2023 TF4 bekannt gegeben, der sich heute, am 11. Oktober, der Erde am nächsten nähern wird. Obwohl der Asteroid 2023 TF4 unserem Planeten sehr nahe kommen wird, sind sich Wissenschaftler darin einig Es besteht keine Gefahr eines Aufpralls.

Diese NEA bewegt sich mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von 31,394 Kilometern pro Stunde und wird in einer Entfernung von 2.2 Millionen Kilometern an der Erde vorbeifliegen. Seine Größe ist mit der eines Hauses vergleichbar, mit einer Breite von 49 Fuß. Trotz seiner relativen Nähe wurde es jedoch nicht als potenziell gefährliches Objekt eingestuft. Diese Bezeichnung erhalten nur Asteroiden, die größer als 492 Fuß sind und näher als 7.5 Millionen Kilometer vorbeifliegen.

Der Asteroid 2023 TF4 gehört zur Gruppe der Asteroiden, die als Apollo-Gruppe bekannt ist. Diese Gruppe ist nach dem massiven Apollo-Asteroiden von 1862 benannt, der in den 1930er Jahren vom deutschen Astronomen Karl Reinmuth entdeckt wurde. Interessanterweise ist dieser spezielle Asteroid noch nie zuvor der Erde nahe gekommen, und dies wird seine erste Annäherung überhaupt sein.

Nach der heutigen Begegnung ist nicht damit zu rechnen, dass er in absehbarer Zeit noch einmal an der Erde vorbeifliegt, wie das Jet Propulsion Laboratory der NASA bestätigte. Die Agentur wird diese NEA weiterhin überwachen und untersuchen und so zu unserem Verständnis dieser Himmelskörper und ihrer potenziellen Einschlagsrisiken beitragen.

In einer unabhängigen Veranstaltung wird die NASA auch die Asteroidenprobe präsentieren, die die Raumsonde OSIRIS-REx während ihrer Mission nach Bennu gesammelt hat. Die Probe, die nach einer sechsjährigen Reise und einem Stickstoffspülungsprozess gewonnen wurde, wird der Öffentlichkeit in einer Live-Streaming-Veranstaltung präsentiert und so unser Wissen über Asteroiden und ihre Zusammensetzung erweitern.

