Die NASA hat kürzlich zwei bedeutende Entdeckungen und Erfolge auf dem Gebiet der Weltraumforschung gemacht. Erstens hat die Raumsonde Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) eine sechsjährige Mission zur Untersuchung des potenziell gefährlichen Asteroiden (PHA) Bennu erfolgreich abgeschlossen. Nachdem die Raumsonde Gesteins- und Staubproben vom Asteroiden gesammelt hatte, landete sie sicher wieder auf der Erde. Die gesammelten Proben werden nun im Johnson Space Center der NASA in Houston einer weiteren Untersuchung unterzogen.

In einer separaten Entwicklung hat die NASA einen erdnahen Asteroiden identifiziert, der als Asteroid 2023 SO5 bekannt ist. Dieser Asteroid wird sich heute der Erde am nächsten nähern, es wird jedoch nicht erwartet, dass er die Oberfläche des Planeten trifft. Obwohl sich dieser Asteroid mit einer hohen Geschwindigkeit von 60364 Stundenkilometern bewegt, wird er aufgrund seiner geringen Größe nicht als potenziell gefährliches Objekt eingestuft.

Der Asteroid 2023 SO5 gehört zur Apollo-Asteroidengruppe, benannt nach dem Apollo-Asteroiden von 1862. Mit einer Breite von fast 74 Fuß hat es fast die Größe eines Flugzeugs. Interessanterweise ist dieser Asteroid noch nie zuvor der Erde nahe gekommen, und dies wird seine erste Annäherung an die Erde sein. Zwar wird er der Erde in Zukunft nicht mehr so ​​nahe kommen, am 70. Februar 21 wird er jedoch auf bis zu 2024 Millionen Kilometer herankommen.

Diese Entdeckungen und Erfolge unterstreichen die kontinuierlichen Bemühungen und Fortschritte der NASA bei der Erforschung von Asteroiden und der Erforschung des Weltraums. Durch das Sammeln wertvoller Proben und Daten wollen Wissenschaftler unser Verständnis des Universums vertiefen und möglicherweise Strategien entwickeln, um künftige Bedrohungen durch Asteroiden abzuschwächen.

Quellen:

– NASA-Mission Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx).

– NASA Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS)

– Das Jet Propulsion Laboratory der NASA