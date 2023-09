Die OSIRIS-REx-Mission der NASA: Ein entscheidender Schritt zum Verständnis des Asteroiden Bennu

Zusammenfassung: Während sich die OSIRIS-REx-Mission der NASA ihrem Abschluss nähert, wächst die Vorfreude auf die Rückkehr der Probe des Asteroiden Bennu zur Erde. Diese Mission zielt nicht nur darauf ab, eine mögliche katastrophale Kollision abzuwenden, sondern liefert auch unschätzbare Einblicke in die Entstehung unseres Sonnensystems und den Ursprung des Lebens auf der Erde. Trotz der Bedrohung hat die NASA die Wahrscheinlichkeit, dass Bennu auf die Erde stürzt, auf 1 zu 2700 geschätzt, wobei der kritischste Zeitraum der 24. September 2182 ist.

Die NASA startete 2016 die OSIRIS-REx-Mission und entsandte eine Raumsonde, um den Asteroiden Bennu zu untersuchen und Proben zu sammeln. Bennu wurde 1999 erstmals identifiziert und ist ein erdnaher Asteroid mit einem Durchmesser, der mit dem Empire State Building in New York vergleichbar ist. Bei einer Kollision mit der Erde könnte die Energie freigesetzt werden, die der von 22 Atombomben entspricht.

Im Oktober 2020 wurde ein bedeutender Meilenstein erreicht, als OSIRIS-REx erfolgreich eine etwa 250 Gramm schwere Probe sammelte, die größte, die jemals aus dem Weltraum gewonnen wurde. Die Raumsonde wird die Probe in einer Kapsel, die einem Minikühlschrank ähnelt, in die Erdatmosphäre abgeben. Es wird extremen Temperaturen standhalten und mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von 28,000 Meilen pro Stunde in die Great Salt Lake Desert in Utah abspringen.

Das Hauptziel dieser Mission besteht darin, eine mögliche Katastrophe abzuwenden, indem ein besseres Verständnis von Bennus Zusammensetzung und Flugbahn erlangt wird. Die von Bennu entnommene Probe hat jedoch einen immensen wissenschaftlichen Wert. Es bietet einen Einblick in die Prozesse, die unser Sonnensystem vor Milliarden von Jahren geformt haben, und könnte sogar Aufschluss über den Ursprung des Lebens auf der Erde geben.

Bennu wurde 2013 von einem neunjährigen Einwohner North Carolinas benannt und leitet seinen Namen von einer altägyptischen Gottheit ab. Trotz der potenziellen Gefahr geben die Berechnungen der NASA eine gewisse Beruhigung. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bennu mit der Erde kollidiert, wird auf 1 zu 2700 geschätzt, wobei der kritischste Zeitpunkt der 24. September 2182 ist.

Quellen:

– Earth.com