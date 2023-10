Haben Staub oder Schwefel das Aussterben der Dinosaurier verursacht?

By

Wissenschaftler diskutieren seit langem über die genaue Ursache des Massenaussterbens, das die Dinosaurier vor etwa 66 Millionen Jahren auslöschte. Die vorherrschende Theorie ging davon aus, dass Schwefel aus dem Einschlag des Asteroiden oder Ruß aus globalen Waldbränden einen langen, dunklen Winter verursachten, der das meiste Leben auf der Erde tötete. Eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Geoscience veröffentlicht wurde, stellt diese Theorie jedoch in Frage.

Die von einem internationalen Forscherteam durchgeführte Studie konzentrierte sich auf die Messung von Staubpartikeln, die an einer Fossilienfundstelle in North Dakota gefunden wurden und vermutlich direkt nach dem Einschlag des Asteroiden stammten. Die Forscher fanden heraus, dass die Staubpartikel die richtige Größe hatten, um bis zu 15 Jahre in der Atmosphäre zu bleiben. Mithilfe von Klimamodellen stellten sie fest, dass dieser feine Silikatstaub zu einem erheblichen Rückgang der globalen Temperaturen geführt hätte, möglicherweise um bis zu 15 Grad Celsius.

Dieser Befund stützt eine frühere Hypothese, die 1980 von den Vater-Sohn-Wissenschaftlern Luis und Walter Alvarez aufgestellt wurde. Sie schlugen zunächst vor, dass die Dinosaurier durch einen Asteroideneinschlag getötet wurden, der die Welt in Staub hüllte. Trotz anfänglicher Skepsis bestätigte später die Entdeckung des Chicxulub-Kraters in Mexiko ihre Theorie.

Die Idee, dass Schwefel und nicht Staub für die Auswirkungen des Winters verantwortlich sei, wurde in den letzten Jahren immer beliebter. Allerdings argumentieren die Forscher, dass der Staub eine größere Rolle beim Massenaussterben spielte als bisher angenommen. Sie schätzen, dass von dem gesamten Material, das der Asteroid in die Atmosphäre schleuderte, 75 Prozent Staub, 24 Prozent Schwefel und ein Prozent Ruß waren.

Die Staubpartikel blockierten effektiv das Sonnenlicht und hemmten die Photosynthese, was zu einem „katastrophalen Zusammenbruch“ des Pflanzen- und Tierlebens führte. Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in das letzte Massensterben auf der Erde und unterstreicht, wie wichtig es ist, es zu verstehen, um zukünftige Ereignisse vorherzusagen, die sich auf unseren Planeten auswirken könnten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was hat das Aussterben der Dinosaurier verursacht?

A: Die vorherrschende Hypothese besagt, dass ein Asteroideneinschlag ein Massenaussterben verursacht hat, aber die genaue Ursache ist umstritten. Diese aktuelle Studie legt nahe, dass Staub eine größere Rolle spielt als bisher angenommen.

F: Wie haben die Staubpartikel zum Aussterben beigetragen?

A: Der feine Silikatstaub blockierte das Sonnenlicht und störte die Photosynthese, was zum Zusammenbruch des Pflanzen- und Tierlebens führte.

F: Wie lautete die bisherige Theorie zum Aussterben?

A: Die vorherige Theorie besagte, dass Schwefel oder Ruß aus dem Asteroideneinschlag einen langen, dunklen Winter verursachten, der das meiste Leben auf der Erde tötete.

F: Warum ist es wichtig, das Dinosaurier-Aussterben zu verstehen?

A: Das Verständnis vergangener Massenaussterben kann Einblicke in die Vorhersage und Eindämmung künftiger katastrophaler Ereignisse, die sich auf unseren Planeten auswirken könnten, liefern.