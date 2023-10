Asteroid 2008 QY: Details und mögliche Konsequenzen

By

Die NASA hat kürzlich Informationen über einen Asteroiden namens 2008 QY veröffentlicht, der am 3. Oktober an der Erde vorbeifliegen soll. Der Asteroid wird unserem Planeten zwar nahe kommen, es ist jedoch kein Einschlag auf der Oberfläche zu erwarten. Nach Angaben des Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) wird seine größte Annäherung bei einer Entfernung von rund 6.3 Millionen Kilometern liegen.

Der Asteroid 2008 QY wird von der NASA als potenziell gefährlicher Asteroid (PHA) eingestuft. Diese Klassifizierung wird Asteroiden zugewiesen, die sich in einem Umkreis von 7.5 Millionen Kilometern um die Erde befinden und eine Größe von mehr als 492 Metern haben. Mit einer Breite von fast 2200 Fuß ist dieser Asteroid in der Größe mit einer großen Brücke vergleichbar.

Der Asteroid 2008 QY gehört zur Apollo-Gruppe erdnaher Asteroiden und wird als erddurchquerendes Weltraumgestein mit einer größeren Halbachse als die der Erde klassifiziert. Die Apollo-Gruppe ist nach dem massiven Apollo-Asteroiden von 1862 benannt, der in den 1930er Jahren vom deutschen Astronomen Karl Reinmuth entdeckt wurde.

Obwohl vom Asteroiden 2008 QY keine direkte Bedrohung ausgeht, erinnern diese PHAs an die potenzielle Verwüstung, die große Asteroiden anrichten können. Der Einschlag eines riesigen Asteroiden vor fast 65 Millionen Jahren spielte eine bedeutende Rolle beim Aussterben der Dinosaurier und bei der Umgestaltung der Ökosysteme der Erde.

Glücklicherweise verfügen die NASA und andere Weltraumbehörden inzwischen über fortschrittliche Teleskope und Technologien, um potenziell gefährliche Asteroiden zu erkennen und zu verfolgen. Mit diesen Instrumenten können Wissenschaftler ihre Flugbahnen überwachen und bei Bedarf frühzeitig warnen.

Da sich unser Verständnis von Asteroiden immer weiter verbessert, werden Anstrengungen unternommen, Systeme zu entwickeln, um bedrohliche Asteroiden, die sich möglicherweise auf Kollisionskurs mit der Erde befinden, abzulenken oder umzuleiten. Obwohl die Wahrscheinlichkeit einer Auswirkung gering ist, ist die Fähigkeit, potenzielle Risiken vorherzusagen und zu mindern, von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit und das Wohlergehen unseres Planeten.

Quellen:

– Zentrum für erdnahe Objektstudien (CNEOS)

- NASA