Die NASA entdeckt einen Asteroiden, der sich der Erde nähert

Die NASA hat kürzlich die bevorstehende nächste Annäherung des Asteroiden 2023 TT8 an die Erde angekündigt. Mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von 28,525 Kilometern pro Stunde wird erwartet, dass dieser Asteroid heute in einer Entfernung von etwa 2.2 Millionen Kilometern seine größte Annäherung erreicht. Obwohl es nicht groß genug ist, um Panik auszulösen, könnte es dennoch möglicherweise Schaden anrichten, wenn es auf die Erde stürzt. Beispielsweise explodierte im Jahr 2013 ein ähnlicher 59 Fuß großer Asteroid über der Stadt Tscheljabinsk in Russland, was zu Schäden an Tausenden von Gebäuden und Verletzungen von über Tausend Menschen führte.

Der Asteroid 2023 TT8 gehört zur Apollo-Gruppe der erdnahen Asteroiden, bei denen es sich um Weltraumgestein handelt, das die Erdumlaufbahn mit großen Halbachsen kreuzt, die größer als die der Erde sind. Dieser besondere Asteroid hat sich in der Geschichte noch nie einer großen Annäherung genähert und es ist auch nicht zu erwarten, dass er in naher Zukunft erneut eine solche Annäherung erfährt. Seine Entdeckung und Flugbahn wurden von den fortschrittlichen boden- und weltraumgestützten Teleskopen der NASA wie dem NEOWISE-Teleskop, dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), Pans-STARRS1 und dem Catalina Sky Survey genau überwacht. Diese Teleskope und Observatorien spielen eine entscheidende Rolle bei der Untersuchung von Asteroiden und der Vorhersage ihrer möglichen Annäherung an die Erde.

Neben der Verfolgung von Asteroiden führt die NASA auch laufende Missionen durch, um diese Himmelskörper detaillierter zu untersuchen. Die kürzlich gestartete Psyche-Mission ist Teil der Discovery-Missionen der NASA, deren Ziel die Untersuchung eines Asteroiden namens 16 Psyche ist. Dieser Asteroid ist besonders faszinierend, weil er aus Gold-, Silber- und Nickelvorkommen besteht, die möglicherweise einen Wert von 10 Billiarden US-Dollar haben – mehr wert als die gesamte Wirtschaft der Erde. Durch die 16-monatige Umlaufbahn von 21 Psyche hofft die NASA, Einblicke in die Entstehung von Asteroiden und Planeten mit Metallkern zu gewinnen, die auch wertvolle Informationen über die Entstehung unseres eigenen Planeten liefern werden.

Quellen:

– Small-Body-Datenbanksuche der NASA

– Quellartikel