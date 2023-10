Ein Asteroid näher als der Mond: Asteroid 2023 TK15 nähert sich der Erde

By

Die NASA hat eine Warnung bezüglich eines Asteroiden herausgegeben, der die Erde in einer unglaublich geringen Entfernung von etwa 379,994 Kilometern passieren wird, was sogar noch näher als der Mond ist. Der als Asteroid 2023 TK15 bezeichnete Asteroid wird voraussichtlich am 20. Oktober 2023 seine größte Annäherung erreichen.

Der Asteroid 2023 TK15 gehört zur Apollo-Gruppe erdnaher Asteroiden, zu der erddurchquerende Gesteine ​​mit größeren Halbachsen gehören als die der Erde. Diese Asteroiden sind nach dem 1862 von Karl Reinmuth entdeckten Apollo-Asteroiden benannt. Die NASA hat diese erdnahen Objekte sorgfältig verfolgt, um die Sicherheit unseres Planeten zu gewährleisten.

Wissenschaftler nutzten fortschrittliche Technologien wie das NEOWISE-Teleskop, das Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) und den Catalina Sky Survey, um den Asteroiden 2023 TK15 zu entdecken.

Mit einer Geschwindigkeit von rund 79,085 Kilometern pro Stunde und damit schneller als ein Space Shuttle ist der Asteroid bereits unterwegs. Es wird die Erde in einer Entfernung von 379,994 Kilometern passieren, näher als die Entfernung des Mondes von unserem Planeten von 384,400 Kilometern.

Trotz seiner großen Annäherung gilt der Asteroid 2023 TK15 aufgrund seiner relativ geringen Größe als ungefährlich. Die NASA schätzt, dass er zwischen 130 und 150 Fuß breit ist, was ungefähr der Größe eines Verkehrsflugzeugs entspricht. Diese Begegnung ist das erste Mal, dass dieser Asteroid als erdnahes Objekt (NEO) klassifiziert wurde, und das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA hat bestätigt, dass es in Zukunft keine Anflüge mehr geben wird, und spricht von „möglicherweise der letzten nahen Begegnung“.

Interessanterweise folgt dieses Ereignis mehreren anderen kürzlichen Asteroidenvorbeiflügen. Am 13. Oktober hatten auch Asteroid 2023 TC1, Asteroid 2023 TB4, Asteroid 2021 NT14, Asteroid 2023 TU5 und Asteroid 2023 TD4 ihre größte Annäherung an die Erde. Diese Asteroiden waren größer und näherten sich dem Planeten mit einer Geschwindigkeit von 1.7 Millionen Kilometern pro Stunde.

Da die möglichen Auswirkungen von Asteroiden weiterhin Anlass zur Sorge geben, sind weitere Forschungs- und Überwachungsbemühungen von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit unseres Planeten zu gewährleisten.