Das Geheimnis der Schwerkraft: Könnten zusätzliche Dimensionen ihre Schwäche erklären?

Die Schwerkraft, eine der vier Grundkräfte im Universum, weist im Vergleich zu den anderen drei Kräften eine besondere Schwäche auf: den starken und schwachen Kernkräften und der elektromagnetischen Kraft. Bei der Berechnung der Kräfte zwischen Teilchen stellt sich heraus, dass die Schwerkraft insbesondere bei kleinen Entfernungen deutlich schwächer ist. Eine 1998 vorgeschlagene Theorie legt nahe, dass die Schwäche der Schwerkraft möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass sie bei diesen geringen Entfernungen in zusätzliche Dimensionen „ausblutet“.

Aber was könnte sich in diesen zusätzlichen Dimensionen verbergen, wenn sie existieren? Um dies zu verstehen, betrachten wir zunächst etwas Einfacheres: das Licht eines Sterns. Wenn man sich vom Stern entfernt, breitet sich das Licht kugelförmig aus. Die scheinbare Helligkeit des Sterns nimmt im Quadrat zur Entfernung ab, da sich das Licht in einer Kugelschale ausbreitet.

Dieses Konzept gilt auch für Kräfte wie Schwerkraft und Elektromagnetismus. Je weiter Sie von einer Quelle dieser Kräfte entfernt sind, desto schwächer ist ihre Wechselwirkung mit Ihnen. Die Schwerkraft folgt beispielsweise einem umgekehrten quadratischen Gesetz: Die Kraft zwischen zwei Massen nimmt mit dem Quadrat des Abstands zwischen ihnen ab. Auch die elektromagnetische Kraft zwischen zwei geladenen Teilchen folgt demselben Muster.

Betrachten wir nun, was mit diesen Phänomenen in einem Universum mit weniger als drei Raumdimensionen passieren würde. In Systemen kondensierter Materie, die bestimmte Phänomene auf Flächen oder Linien beschränken, können wir beobachten, wie die Ausbreitung in zwei- oder eindimensionalen Fällen funktioniert. In einem zweidimensionalen System breiten sich Phänomene nur über den Umfang eines Kreises aus, während es in einem eindimensionalen System überhaupt keine Ausbreitung gibt.

In diesen niederdimensionalen Systemen werden die Signale mit zunehmender Entfernung langsamer schwächer, da weniger Dimensionen vorhanden sind, durch die sie sich ausbreiten können. Beispielsweise behält Licht, das durch ein eindimensionales Glasfaserkabel wandert, seine Helligkeit über die Entfernung hinweg bei, da es keine Ausbreitung in einer Dimension gibt.

Wenn man dieses Konzept auf die Schwerkraft anwendet: Wenn die Schwerkraft auf zusätzliche Dimensionen beschränkt wäre, würde dies ihre Schwäche im Vergleich zu den anderen Kräften erklären. Dunkle Materie, von der angenommen wird, dass sie hauptsächlich durch Gravitationskräfte interagiert, könnte möglicherweise in diesen zusätzlichen Dimensionen existieren, was erklärt, warum wir ihre Schwerkraft, aber nicht die Materie selbst, wahrnehmen.

Obwohl dies eine spekulative Idee ist, die weiterer Untersuchungen bedarf, bietet sie eine faszinierende Möglichkeit, die Natur der Schwerkraft und die verborgenen Dimensionen unseres Universums zu verstehen.

Quellen:

– Quellartikel: „Könnten zusätzliche Dimensionen erklären, warum die Schwerkraft so schwach ist?“ von Ethan Siegel für Forbes.