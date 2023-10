Vulkanische Glasscherben in der Antarktis enthüllen die Kraft des Taupō-Ausbruchs

Eine aktuelle Studie hat vulkanische Glasscherben entdeckt, die tief in antarktischen Eiskernen vergraben sind, was sie mit dem Ausbruch des neuseeländischen Vulkans Taupō in Verbindung bringt. Dieser Fund unterstreicht nicht nur die immense Eruptionskraft des Taupō, sondern liefert auch neue Einblicke in den Zeitpunkt seines jüngsten großen Ausbruchs.

Der Ausbruch ereignete sich vor etwa 1800 Jahren und gilt als einer der größten und mächtigsten Ausbrüche der letzten 5000 Jahre. Es verwüstete eine Fläche von etwa 20,000 Kilometern und verbreitete vulkanischen Niederschlag in der gesamten Region. Der genaue Zeitpunkt des Ausbruchs war jedoch Gegenstand von Debatten.

Forscher analysierten sieben geochemisch unterschiedliche vulkanische Glasscherben, die in einer Tiefe von 279 m im Eiskern von Roosevelt Island Climate Evolution aus der Westantarktis gefunden wurden. Diese Glasscherben wurden durch ihre geochemische Zusammensetzung mit der Taupō-Eruption in Verbindung gebracht.

Das Alter der Scherben wurde durch Untersuchung des modellierten Alters der Eisschichten bestimmt. Diese Entdeckung bestätigt, dass der Ausbruch höchstwahrscheinlich im Spätsommer oder Frühherbst des Jahres 232 stattfand. Die Scherben liefern wertvolle Beweise für die Datierung des Ausbruchs und das Verständnis des Verhaltens des Vulkans.

Die Studie ergab auch, dass einer der vulkanischen Glasscherben mit dem Glas übereinstimmte, das bei der Supereruption von Taupō vor etwa 25,500 Jahren entstand, wodurch der Krater entstand, der jetzt teilweise vom Taupō-See gefüllt ist. Es wurde geschätzt, dass dieses antike Ereignis etwa 100-mal größer war als der Ausbruch des Mount Pinatubo auf den Philippinen im Jahr 1991.

Der Nachweis der vulkanischen Glasscherben in der Antarktis, etwa 5000 Kilometer von Taupō entfernt, zeigt die außergewöhnliche Kraft und Reichweite des Ausbruchs. Die Ergebnisse bieten die Möglichkeit, die globalen Auswirkungen des Vulkans auf Atmosphäre und Klima zu untersuchen und so zu einem besseren Verständnis seiner Eruptionsgeschichte beizutragen.

Die Studie baut auf früheren Forschungen auf, die sich mit der explosiven Geschichte von Taupō befassten. Wissenschaftler haben geschätzt, dass es in den letzten 12,000 Jahren mindestens 25 Ausbrüche von Taupō gegeben hat, deren Größe von kleinen bis hin zu gewaltigen Supereruptionsereignissen reichte. Obwohl der Vulkan zu erheblichen Zerstörungen fähig ist, waren die meisten Ausbrüche von kleinerem Ausmaß.

Quellen: Wissenschaftliche Berichte, GNS Science