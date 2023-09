Das Meereis in der Antarktis nimmt weiter ab, was auf einen möglichen Regimewechsel hindeutet

Das Meereis rund um den antarktischen Kontinent erlebt einen dramatischen Rückgang, wobei in den letzten beiden Saisons rekordverdächtige Tiefststände beobachtet wurden. Dieser Rückgang ist erheblich, da er deutlich unter allen seit Beginn der Satellitenüberwachung Ende der 1970er Jahre beobachteten Höchstwerten liegt. Auch die Sommerminimumwerte sind zurückgegangen, wobei es in den letzten sieben Jahren zu drei Sommern mit Rekordtief kam.

Das antarktische Meereis spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Erdklimas. Es reflektiert Sonnenenergie zurück in die Atmosphäre, hält den Planeten kühler und isoliert den Ozean. Darüber hinaus entstehen durch die Bildung von Meereis kalte, salzige Wassermassen, die die globalen Meeresströmungen antreiben. Daher könnten signifikante Veränderungen im antarktischen Meereis weitreichende Folgen für das Klimasystem der Erde haben.

Die genaue Vorhersage des jährlichen Frost-Tau-Zyklus und der Veränderungen der Meereisausdehnung in der Antarktis hat sich jedoch als Herausforderung für Klimamodelle erwiesen. Satellitenaufzeichnungen deuten darauf hin, dass die Meereisausdehnung in diesem Jahr im September ein Rekordtief in der Satellitenzeit erreicht hat. Trotz einer späten Erholung im Vorjahr, als die Meereisausdehnung in der Antarktis im September ihr Maximum erreichte, wurden verheerende Auswirkungen auf Kaiserpinguine beobachtet, da in vier von fünf Brutstätten in einer Region mit Meereisverlust keine Küken überlebten.

Globale Klimamodelle hatten Mühe, das antarktische Meereis genau zu simulieren, wobei die meisten Modelle den beobachteten Trend der Meereisfläche von 1979 bis 2018 nicht reproduzieren konnten. Während verschiedene Faktoren, wie Wind- und Wellenmuster, natürliche Variabilität, stratosphärisches Ozon und Schmelzwasser, davon abhängen Der antarktische Eisschild wurde als mögliche Erklärung vorgeschlagen, aber keiner hat eine endgültige Antwort geliefert.

Einer der Gründe für die Schwierigkeit, das antarktische Meereis zu verstehen, ist das Fehlen direkter Messungen der Meereisdicke. Im Gegensatz zur Arktis, wo umfangreiche Daten verfügbar sind, sind Daten zur Meereisdicke in der Antarktis spärlich. Diese Daten stammen hauptsächlich aus Bohrlöchern im Meereis, Überwachungsstationen und elektromagnetischen Induktionsmessungen. Genaue Messungen sowohl der Meereisfläche als auch der Meereisdicke sind entscheidend für das Verständnis der Gesamtauswirkungen des Klimawandels auf das Meereis.

In den letzten Jahren haben ungewöhnliche Stürme in der Antarktis, wie sie beispielsweise im McMurdo Sound aufgetreten sind, dazu beigetragen, dass das Meereis dünner als üblich ist. Diese Stürme führten zum Ausblasen des Meereises, was zu erheblichen Störungen bei den antarktischen Operationen führte. Im Jahr 2022 war das Meereis im McMurdo Sound deutlich dünner als üblich, was zu Sicherheitsbedenken und der Notwendigkeit alternativer Maßnahmen zur Überwachung der Meereisdicke führte.

Der anhaltende Rückgang des antarktischen Meereises gibt Anlass zur Sorge über einen möglichen Regimewechsel in dieser Region. Während Wissenschaftler daran arbeiten, die komplexen Dynamiken, die das antarktische Meereis beeinflussen, besser zu verstehen, ist es von entscheidender Bedeutung, diese Veränderungen zu überwachen und zu bewerten, um Erkenntnisse über ihre Auswirkungen auf das Klimasystem der Erde zu gewinnen.

