Der dramatische Rückgang des Meereises in der Antarktis: Ein Regimewechsel mit weitreichenden Folgen

Das Meereis der Antarktis, eine Schicht aus gefrorenem Meerwasser, die den Kontinent umgibt, hat in den letzten Jahren einen erheblichen Rückgang erlebt. Der Winterhöchststand des Meereises, der von September bis Februar beobachtet wird, liegt deutlich unter allen früheren Aufzeichnungen seit Beginn der Satellitenüberwachung Ende der 1970er Jahre. Darüber hinaus ist auch das Sommerminimum an Meereis zurückgegangen, mit drei Sommern mit Rekordtief in den letzten sieben Jahren.

Die Auswirkungen dieses Rückgangs des antarktischen Meereises könnten weitreichende Folgen für das Erdklima haben. Meereis spielt eine entscheidende Rolle bei der Kühlung des Planeten, indem es Sonnenenergie zurück in die Atmosphäre reflektiert. Es dient auch als Isolierung für den Ozean und erzeugt kalte, salzige Wassermassen, die die globalen Meeresströmungen antreiben. Dieser jährliche Frost-Tau-Zyklus des antarktischen Meereises ist einer der größten saisonalen Veränderungen auf der Erde.

Zur Messung der Meereisausdehnung wird die Gesamtfläche verwendet, auf der mindestens 15 % mit Meereis bedeckt sind. Im September dieses Jahres erreichte die Meereisausdehnung für diese Jahreszeit ein Rekordtief in der Satellitenzeit. Auch im vergangenen Jahr kam es zu einem Rückgang der Meereisausdehnung mit verheerenden Auswirkungen auf die Kaiserpinguine. In einer Region mit Meereisverlust überlebten in vier von fünf Brutstätten keine Küken.

Es war schwierig, den Rückgang des antarktischen Meereises genau vorherzusagen. Vorhersagende Klimamodelle hatten Mühe, den beobachteten Trend der Meereisausdehnung in der Antarktis zwischen 1979 und 2018 zu reproduzieren. Diese Modelle, die unsere besten Werkzeuge zur Vorhersage des zukünftigen Klimas sind, bestehen aus einzelnen Komponentenmodellen, die verschiedene physikalische Prozesse darstellen. Während diese Modelle die Erwärmung der Ozeane und Landoberflächen erfolgreich vorhersagten, hatten sie Schwierigkeiten, das antarktische Meereis zu simulieren.

Die Gründe dafür, dass das antarktische Meereis nicht genau simuliert werden konnte, werden noch untersucht. Als mögliche Erklärungen wurden Veränderungen in Wind- und Wellenmustern, natürliche Variabilität, stratosphärisches Ozon und Schmelzwasser aus dem antarktischen Eisschild vorgeschlagen. Bisher hat jedoch noch niemand eine endgültige Antwort gegeben.

Auch die Messung der Dicke des antarktischen Meereises ist eine Herausforderung, da diese nicht direkt mit Satelliten gemessen werden kann. Begrenzte Daten zur Meereisdicke stammen aus Löchern im Meereis, Überwachungsstationen und elektromagnetischen Induktionsmessungen.

Der Rückgang des Meereises in der Antarktis ist eine besorgniserregende Entwicklung, die erhebliche Auswirkungen auf das Klimasystem der Erde haben könnte. Weitere Forschung ist erforderlich, um die zugrunde liegenden Ursachen zu verstehen und zukünftige Veränderungen der Ausdehnung und Dicke des antarktischen Meereises genau vorherzusagen.

