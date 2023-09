Das Meereis der Antarktis nimmt dramatisch ab und signalisiert möglicherweise einen Regimewechsel

By

Das Meereis in der Antarktis verzeichnet einen erheblichen Rückgang und liegt weit unter allen winterlichen Höchstwerten, die seit Beginn der Satellitenüberwachung Ende der 1970er Jahre beobachtet wurden. Dieser Rückgang ist besorgniserregend, da Meereis eine entscheidende Rolle für das Erdklima spielt, indem es Sonnenenergie zurück in die Atmosphäre reflektiert und den Ozean isoliert. Außerdem entstehen kalte, salzige Wassermassen, die die globalen Meeresströmungen antreiben.

Das antarktische Meereis unterliegt einem jährlichen Gefrier-Tau-Zyklus, wobei die maximale Bedeckung im September und die minimale Bedeckung im Februar erreicht ist. Allerdings ist das Sommerminimum stetig gesunken und verzeichnete in den letzten sieben Jahren drei Sommer mit Rekordtief. Einige Wissenschaftler haben vorgeschlagen, dass dieser Rückgang auf einen Regimewechsel für das antarktische Meereis hinweisen könnte.

Seit den 1970er Jahren überwachen Satelliten ein Maß namens „Meereisausdehnung“. Unter Meereisausdehnung versteht man die gesamte Oberfläche, die zu mindestens 15 % mit Meereis bedeckt ist. In diesem Jahr erreichte die Meereisausdehnung einen Rekordtiefstand für diese Jahreszeit. Im Vorjahr lag die Meereisausdehnung 2 % unter dem Mittelwert, was verheerende Auswirkungen auf die Kaiserpinguine hatte.

Interessanterweise hatten Klimamodelle Schwierigkeiten, die Veränderungen des antarktischen Meereises genau vorherzusagen. Die meisten Modelle sagten einen abnehmenden Trend bei der Ausdehnung des antarktischen Meereises voraus, aber die beobachteten Daten widersprachen diesen Vorhersagen. Die Gründe für diese Diskrepanz bleiben unklar. Zu den vorgeschlagenen Erklärungen gehören Veränderungen in Wind- und Wellenmustern, natürliche Variabilität, stratosphärisches Ozon und Schmelzwasser aus dem antarktischen Eisschild.

Darüber hinaus sind genaue Messungen der Meereisdicke in der Antarktis aufgrund begrenzter Daten und spärlicher Messungen eine Herausforderung. Diese Informationen sind entscheidend für das Verständnis der Gesamtauswirkungen des Klimawandels auf das Meereis. Stürme spielen auch eine Rolle bei der Formung des antarktischen Meereises, wie im McMurdo Sound zu sehen ist. Im Jahr 2022 führten Stürme dazu, dass das Meereis in dieser Region dünner als üblich war, was zu Störungen und Sicherheitsbedenken bei den antarktischen Operationen führte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Meereis der Antarktis einen dramatischen Rückgang erlebt, mit möglicherweise weitreichenden Folgen für das Erdklima. Die Gründe für diesen Rückgang und die Herausforderungen bei der genauen Vorhersage der Veränderungen des antarktischen Meereises werden noch untersucht. Das Verständnis dieser Veränderungen ist entscheidend für die Bewertung der Auswirkungen des Klimawandels und die Entwicklung wirksamer Strategien zur Eindämmung und Anpassung.

Quellen:

– Inga Smith, Andrew Pauling, Greg Leonard, Maren Elisabeth Richter, Max Thomas, Pat Langhorne, University of Otago, und Wolfgang Rack, University of Canterbury

- Die Unterhaltung